Московское «Динамо» начало переговоры со Знарком

Руководствопровело первый раунд переговоров с бывшим главным тренером передает «Спорт-Экспресс».

Специалист озвучил свои требования в случае, если возглавит тренерский штаб вместо Владимира Воробьева. За остаток регулярного чемпионата Знарок хочет заработать 2 миллиона евро, а также по миллиону — за каждый пройденный раунд плей-офф.

Еще одним условием специалиста является выбор всех членов тренерского штаба.

Напомним, что «Динамо» после крупного поражения от СКА находится на последнем месте в турнирной таблице, набрав 5 очков в 8 матчах регулярного чемпионата.

Знарок возглавлял московский клуб с 2010 по 2014 годы, под его руководством «Динамо» дважды завоевал Кубок Гагарина. Став главным тренером сборной России, Знарок в 2014 году выиграл чемпионат мира, а в 2018-м — Олимпийские игры. 0