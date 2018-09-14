«Ак Барс» по буллитам обыграл «Салават Юлаев»

«Салават Юлаев» — «Ак Барс»
«Ак Барс»
«Зеленое дерби» завершилось победой действующего чемпиона КХЛ в серии буллитов.
По ходу встречи «Ак Барс» уступал сперва 0:3, затем 1:4, однако отыгрался в третьем периоде. В серии буллитов победу казанцам принес Александр Бурмистров.
В турнирной таблице Восточной конференции «Ак Барс» набрал 7 очков и занимает шестое место. «Салават Юлаев» (9 очков) идет на третьем месте.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Ак Барс» (Казань) — 4:5 Б (2:0, 2:1, 0:3, 0:0, 0:1)
Голы: Кадейкин — 2 (Семенов, Солодухин), 9:42 — 1:0. Ткачев — 1 (бол., Хохряков, Основин), 17:22 — 2:0. Умарк — 1 (бол., Кемппайнен), 31:16 — 3:0. Лукоянов — 1 (Михеев, Педан), 34:29 — 3:1. Бурдасов — 6 (бол., Ларсен, Ткачев), 39:57 — 4:1. Клинкхаммер — 1 (Абросимов, Кара), 47:56 — 4:2. Ландер — 2 (Секач), 51:42 — 4:3. Зарипов — 1 (Постма), 55:28 — 4:4Победный буллит: БурмистровВратари: Кареев — Шарыченков (Подъяпольский, 40:00)Штраф: 6 — 10Броски: 30 (9+8+9+4) — 38 (10+9+18+1)