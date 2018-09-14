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    «Ак Барс» по буллитам обыграл «Салават Юлаев»

    КХЛ Салават Юлаев Ак Барс
    В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» принимал «Ак Барс».

    «Салават Юлаев» — «Ак Барс»
    «Салават Юлаев» — «Ак Барс»
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    «Зеленое дерби» завершилось победой действующего чемпиона КХЛ в серии буллитов.

    По ходу встречи «Ак Барс» уступал сперва 0:3, затем 1:4, однако отыгрался в третьем периоде. В серии буллитов победу казанцам принес Александр Бурмистров.

    В турнирной таблице Восточной конференции «Ак Барс» набрал 7 очков и занимает шестое место. «Салават Юлаев» (9 очков) идет на третьем месте.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Салават Юлаев» (Уфа) — «Ак Барс» (Казань) — 4:5 Б (2:0, 2:1, 0:3, 0:0, 0:1)
    Голы: Кадейкин — 2 (Семенов, Солодухин), 9:42 — 1:0. Ткачев — 1 (бол., Хохряков, Основин), 17:22 — 2:0. Умарк — 1 (бол., Кемппайнен), 31:16 — 3:0. Лукоянов — 1 (Михеев, Педан), 34:29 — 3:1. Бурдасов — 6 (бол., Ларсен, Ткачев), 39:57 — 4:1. Клинкхаммер — 1 (Абросимов, Кара), 47:56 — 4:2. Ландер — 2 (Секач), 51:42 — 4:3. Зарипов — 1 (Постма), 55:28 — 4:4Победный буллит: БурмистровВратари: Кареев — Шарыченков (Подъяпольский, 40:00)Штраф: 6 — 10Броски: 30 (9+8+9+4) — 38 (10+9+18+1)
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