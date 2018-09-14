Быков стал консультантом «Академии хоккея Ак Барс»

Двукратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Гагаринаи «Академия хоккея Ак Барс» заключили соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба клуба.

В сезоне 2018/19 экс-тренер сборной России будет консультировать научно-методический центр Академии хоккея и Центр развития игроков «Ак Барса».

Также в рамках работы Быкова в Казани и Альметьевске запланировано проведение регулярных мастер-классов для игроков и семинаров для тренеров СДЮСШОР «Ак Барс», ДЮСШ «Динамо» и ДЮСШ «Нефтяник».

«Для меня почетно быть в системе хоккейного клуба "Ак Барс", и я рад, что вновь смогу поработать с Игорем Захаркиным, который уже более года сотрудничает с Академией хоккея.

Наша задача — подготовка нового поколения хоккеистов, которые смогут играть на высшем уровне.

Вместе с развитием игровых навыков мы должны делать акцент на развитие личности, помня о том, что воспитание — и хоккейное, и человеческое — должно идти параллельно», — заявил Быков. 0