Хартли: Было ощущение, что матч с «Ак Барсом» был в плей-офф

Главный тренер «Авангарда»прокомментировал победу над(2:1 по буллитам).

«Авангард» одержал пятую победу подряд. Матч с «Ак Барсом» состоялся в Балашихе при аншлаге.

«Обе команды играли здорово, атмосфера была невероятной и на льду, и на трибунах. Было такое ощущение, что это матч плей-офф, полное ощущение.

Пять побед подряд — отличный результат, завтра у нас снова важная игра против "Магнитки". Наше большинство заслуживает большего, я уверен важные голы еще придут.

Просто когда я оцениваю игру в большинстве, то сужу не только по результату. Важно и то, как парни работают на льду, пока у нас исполнение лучше результата. Но наше время придет, шансов много.

Новичок Коди Фрэнсон завтра будет кататься с нами, но играть еще не будет. Он очень ждет своего дебюта. Знаю, как он хорош в большинстве, но пока рано говорить, чье место он займет», — цитирует Хартли «Р-Спорт». 0