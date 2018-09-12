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    Хартли: Было ощущение, что матч с «Ак Барсом» был в плей-офф

    Авангард Ак Барс КХЛ
    Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал победу над «Ак Барсом» (2:1 по буллитам).

    Боб Хартли
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    «Авангард» одержал пятую победу подряд. Матч с «Ак Барсом» состоялся в Балашихе при аншлаге.

    «Обе команды играли здорово, атмосфера была невероятной и на льду, и на трибунах. Было такое ощущение, что это матч плей-офф, полное ощущение.

    Пять побед подряд — отличный результат, завтра у нас снова важная игра против "Магнитки". Наше большинство заслуживает большего, я уверен важные голы еще придут.

    Просто когда я оцениваю игру в большинстве, то сужу не только по результату. Важно и то, как парни работают на льду, пока у нас исполнение лучше результата. Но наше время придет, шансов много.

    Новичок Коди Фрэнсон завтра будет кататься с нами, но играть еще не будет. Он очень ждет своего дебюта. Знаю, как он хорош в большинстве, но пока рано говорить, чье место он займет», — цитирует Хартли «Р-Спорт». 0

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