«Авангард» по буллитам одолел «Ак Барс»

В составе победителей отличился в основное время Максим Чудинов. Решающий бросок на счету Сергея Широкова.
Шайба в составе «Ак Барса» на счету Иржи Секача.
«Авангард» одержал пятую победу подряд, «Ак Барс» потерпел третье поражение в пяти матчах.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — «Ак Барс» (Казань) — 2:1 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Секач — 1 (бол., Марков, Азеведо), 11:02 — 0:1. Чудинов — 1 (Манукян, Емелин), 18:59 — 1:1Победный буллит: ШироковВратари: Бобков — Шарыченков (Подъяпольский, 60:00)Броски: 43 (14+10+19+0) — 20 (6+5+7+2)Штраф: 10 — 18