ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Карим БенземаЛучшие бомбардиры современности. От Бензема до Лукаку
  • 19:39
    • Терри отказался переходить в «Спартак»
  • 23:00
    • «Авангард» по буллитам одолел «Ак Барс»
  • 22:13
    • СКА дожал «Йокерит» в овертайме
  • 20:00
    • Российские волейболисты стартовали на ЧМ-2018 победой над Австралией
  • 19:55
    • «Торпедо» уступило «Салавату», потерпев первое поражение в сезоне
    Все новости спорта

    «Авангард» по буллитам одолел «Ак Барс»

    КХЛ Авангард Ак Барс
    Омский «Авангард» одержал домашнюю победу по буллитам над казанским «Ак Барсом» (2:1 ПБ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Авангард»
    «Авангард»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    В составе победителей отличился в основное время Максим Чудинов. Решающий бросок на счету Сергея Широкова.

    Шайба в составе «Ак Барса» на счету Иржи Секача.

    «Авангард» одержал пятую победу подряд, «Ак Барс» потерпел третье поражение в пяти матчах.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Авангард» (Омск) — «Ак Барс» (Казань) — 2:1 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Секач — 1 (бол., Марков, Азеведо), 11:02 — 0:1. Чудинов — 1 (Манукян, Емелин), 18:59 — 1:1Победный буллит: ШироковВратари: Бобков — Шарыченков (Подъяпольский, 60:00)Броски: 43 (14+10+19+0) — 20 (6+5+7+2)Штраф: 10 — 18
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • «Ак Барс» не вышел из отпуска. СКА уничтожил чемпиона в матче за Кубок Открытия
  • 02/09/2018 в 14:48
    •
  • Прогноз
  • «Боруссия» Дортмунд — «Айнтрахт»
  • 1.74
  • Послезавтра в 21:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Ухудшит ли «Динамо» игровой кризис чемпиона?
  • «Локомотив» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • «Орлята» порадуют свою публику
  • «Ницца» — «Ренн». Прогноз и ставки
  • 1.69
    •
  • Сможет ли «Айнтрахт» побороться за очки в Дортмунде?
  • «Боруссия» Дортмунд — «Айнтрахт». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Хоккеист «Амура» Хоккей КХЛ. «Амур» выиграл дальневосточное дерби, «Торпедо» уступило «Салавату»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 12 сентября 20:190
  • 16:27
    • Терри до конца дня должен ответить на предложение «Спартака»
  • 16:08
    • «Амур» победил «Адмирал» в дальневосточном дерби
  • 13:18
    • Льорис лишен водительских прав на 20 месяцев
    Мануэль Пеллегрини Футбол Тревожный старт «Вест Хэма»: Пеллегрини нужно что-то менять«Молотобойцы» проиграли четыре первых матча в АПЛ под руководством нового тренера. Что делать? 01:550
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Кубок Короля
  • 3.15
    •
  • 22:48
    • Варга: Поступок Терри, мягко говоря, несерьезный
  • 22:27
    • «Витязь» одержал домашнюю победу над «Сочи»
  • 21:58
    • Минское «Динамо» обыграло «Спартак»
    Португалия справилась с Италией без Роналду Футбол Даже без Роналду Португалия превосходит в качестве ИталиюРеакция прессы на матч Португалия — Италия Вчера в 19:160
  • 13:07
    • «Ювентус» продлил контракт с полузащитником
  • 21:52
    • Дьяков: В ФНЛ я не пойду, там можно остаться до конца своих дней
  • 21:34
    • Джеко может продлить контракт с «Ромой»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2018
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие