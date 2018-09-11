ЦСКА потерпел домашнее поражение от «Локомотива»

Московскийпотерпел домашнее поражение во встрече с ярославским(1:3) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

В составе ярославцев отличились Александр Елесин, Якуб Накладал и Брэндон Козун.

После третьего гола тренеры «армейцев» заменили голкипера Ларса Юханссона на Илью Сорокина. В третьей 20-минутке Кирилл Капризов сократил отставание хозяев.

«Локо» с восемью очками занимает второе место в Западной конференции. У ЦСКА шесть очков и пятое место.