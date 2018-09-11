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    ЦСКА потерпел домашнее поражение от «Локомотива»

    КХЛ ЦСКА Локомотив
    Московский ЦСКА потерпел домашнее поражение во встрече с ярославским «Локомотивом» (1:3) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

    ЦСКА — «Локомотив»
    ЦСКА — «Локомотив»
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    В составе ярославцев отличились Александр Елесин, Якуб Накладал и Брэндон Козун.

    После третьего гола тренеры «армейцев» заменили голкипера Ларса Юханссона на Илью Сорокина. В третьей 20-минутке Кирилл Капризов сократил отставание хозяев.

    «Локо» с восемью очками занимает второе место в Западной конференции. У ЦСКА шесть очков и пятое место.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:3 (0:1, 0:2, 1:0)
    Голы: Елесин — 2 (Контиола, Локтионов), 13:48 — 0:1. Накладал — 2, 25:09 — 0:2. Козун — 2 (бол., Апальков, Контиола), 27:35 — 0:3. Капризов — 3 (Григоренко, Пашнин), 44:57 — 1:3Вратари: Юханссон (Сорокин, 27:35, 59:17) — СалакБроски: 38 (20+7+11) — 29 (7+15+7)Штраф: 8 — 6
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