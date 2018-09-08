«Салават Юлаев» одержал волевую победу над СКА

Фрагмент матча
ХК СКА
Хозяева открыли счет на 9-й минуте после результативного броска Николая Прохоркина.
В начале второй трети Антон Бурдасов восстановил паритет, а на старте третьего игрового отрезка оформил дубль.
Еще через несколько минут преимущество гостей закрепил Дмитрий Кугрышев. Точку в матче поставил Филип Ларсен.
Команда Ильи Воробьева потерпела второе поражение кряду, а подопечные Николая Цулыгина одержали третью победу в четырех проведенных встречах.
КХЛ. Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 1:4 (1:0, 0:1, 0:2)
Голы: Прохоркин — 2 (Кузьменко), 8:42 — 1:0. Бурдасов — 3 (бол., Ларсен, Ткачев), 22:49 — 1:1. Бурдасов — 4 (Хохряков), 42:51 — 1:2. Кугрышев — 2 (бол., Ларсен, Хартикайнен), 44:35 — 1:3. Ларсен — 1 (п.в., Жарков), 58:21 — 1:4Вратари: Хелльберг (57:46 — 58:21) — КареевШтраф: 6 — 8Броски: 38 (12+11+15) — 19 (4+8+7)