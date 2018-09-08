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    «Салават Юлаев» одержал волевую победу над СКА

    КХЛ СКА Салават Юлаев
    «Салават Юлаев» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл СКА со счетом 4:1 (0:1, 1:0, 3:0).

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    Хозяева открыли счет на 9-й минуте после результативного броска Николая Прохоркина.

    В начале второй трети Антон Бурдасов восстановил паритет, а на старте третьего игрового отрезка оформил дубль.

    Еще через несколько минут преимущество гостей закрепил Дмитрий Кугрышев. Точку в матче поставил Филип Ларсен.

    Команда Ильи Воробьева потерпела второе поражение кряду, а подопечные Николая Цулыгина одержали третью победу в четырех проведенных встречах.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    СКА (Санкт-Петербург) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 1:4 (1:0, 0:1, 0:2)
    Голы: Прохоркин — 2 (Кузьменко), 8:42 — 1:0. Бурдасов — 3 (бол., Ларсен, Ткачев), 22:49 — 1:1. Бурдасов — 4 (Хохряков), 42:51 — 1:2. Кугрышев — 2 (бол., Ларсен, Хартикайнен), 44:35 — 1:3. Ларсен — 1 (п.в., Жарков), 58:21 — 1:4Вратари: Хелльберг (57:46 — 58:21) — КареевШтраф: 6 — 8Броски: 38 (12+11+15) — 19 (4+8+7)
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