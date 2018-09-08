«Салават Юлаев» одержал волевую победу над СКА

в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ обыгралсо счетом 4:1 (0:1, 1:0, 3:0).

Хозяева открыли счет на 9-й минуте после результативного броска Николая Прохоркина.

В начале второй трети Антон Бурдасов восстановил паритет, а на старте третьего игрового отрезка оформил дубль.

Еще через несколько минут преимущество гостей закрепил Дмитрий Кугрышев. Точку в матче поставил Филип Ларсен.

Команда Ильи Воробьева потерпела второе поражение кряду, а подопечные Николая Цулыгина одержали третью победу в четырех проведенных встречах.