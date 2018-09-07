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    Третьяк и Фетисов покинули совет директоров КХЛ

    КХЛ
    КХЛ на своем официальном сайте объявила об утверждении нового состава совета директоров лиги.

    Собрание участников КХЛ
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    В связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации для депутатов Государственной Думы, Владислав Третьяк и Вячеслав Фетисов покинули совет директоров.

    В новый состав корпоративного органа управления вошли Дмитрий Курбатов и Сергей Батехин.

    Состав совета директоров КХЛ на сезон 2018/19 выглядит следующим образом:

    1. Тимченко Геннадий Николаевич — Президент ООО «Хоккейный клуб СКА»

    2. Чернышенко Дмитрий Николаевич — Председатель Правления — Президент КХЛ

    3. Каменский Валерий Викторович — Вице-президент по развитию КХЛ, Председатель Спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ, Вице-президент АНО «Народная Команда — Хоккейный Клуб "Спартак"

    4. Анисимов Алексей Владимирович — Главный арбитр КХЛ

    5. Батехин Сергей Леонидович — Старший вице-президент ПАО "ГМК 'Норильский никель'

    6. Величкин Геннадий Иванович — Член Правления ООО 'КХЛ', Вице-президент по хоккейной деятельности и Председатель Правления АНО 'Хоккейный клуб Металлург

    7. Есмантович Игорь Вячеславович — Президент ООО ПХК ЦСКА

    8. Король Борис Михайлович — Вице-президент ПАО Транснефть

    9. Курбатов Дмитрий Анатольевич — Исполнительный директор Федерации хоккея России

    10. Курри Яри — Генеральный менеджер ХК Йокерит, член Правления Arena Events Oy

    11. Маганов Наиль Ульфатович — Генеральный директор и член Совета директоров ПАО Татнефть им. В.Д. Шашина, Председатель Совета директоров АО ТАНЕКО, Президент ООО Спортивно-коммерческое предприятие Татнефть-АК Барс

    12. Медведев Александр Иванович — Заместитель Председателя Правления ПАО Газпром

    13. Морозов Алексей Алексеевич — Директор Департамента спорта высших достижений Министерства спорта Российской Федерации

    14. Рашников Виктор Филиппович — Председатель Совета директоров ОАО ММК, Президент АНО Хоккейный клуб Металлург

    15. Ротенберг Аркадий Романович — Председатель Правления Федерации хоккея России

    16. Ротенберг Роман Борисович — Заместитель Председателя Правления — Президента КХЛ, Первый Вице-президент ФХР, Заместитель Председателя Совета директоров ООО Хоккейный клуб СКА

    17. Савицкис Юрис Янович — Президент OOO Итера Латвия, Председатель Совета АО Динамо Рига

    18. Фастовский Кирилл Валерьевич — Член Правления ООО КХЛ, Генеральный менеджер НП Новосибирский профессиональный хоккейный клуб Сибирь

    19. Шуневич Игорь Анатольевич — Министр внутренних дел Республики Беларусь, Председатель Наблюдательного совета ЗАО ХК Динамо Минск. 0

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