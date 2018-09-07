Третьяк и Фетисов покинули совет директоров КХЛ

В связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации для депутатов Государственной Думы, Владислав Третьяк и Вячеслав Фетисов покинули совет директоров.
В новый состав корпоративного органа управления вошли Дмитрий Курбатов и Сергей Батехин.
Состав совета директоров КХЛ на сезон 2018/19 выглядит следующим образом:
1. Тимченко Геннадий Николаевич — Президент ООО «Хоккейный клуб СКА»
2. Чернышенко Дмитрий Николаевич — Председатель Правления — Президент КХЛ
3. Каменский Валерий Викторович — Вице-президент по развитию КХЛ, Председатель Спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ, Вице-президент АНО «Народная Команда — Хоккейный Клуб "Спартак"
4. Анисимов Алексей Владимирович — Главный арбитр КХЛ
5. Батехин Сергей Леонидович — Старший вице-президент ПАО "ГМК 'Норильский никель'
6. Величкин Геннадий Иванович — Член Правления ООО 'КХЛ', Вице-президент по хоккейной деятельности и Председатель Правления АНО 'Хоккейный клуб Металлург
7. Есмантович Игорь Вячеславович — Президент ООО ПХК ЦСКА
8. Король Борис Михайлович — Вице-президент ПАО Транснефть
9. Курбатов Дмитрий Анатольевич — Исполнительный директор Федерации хоккея России
10. Курри Яри — Генеральный менеджер ХК Йокерит, член Правления Arena Events Oy
11. Маганов Наиль Ульфатович — Генеральный директор и член Совета директоров ПАО Татнефть им. В.Д. Шашина, Председатель Совета директоров АО ТАНЕКО, Президент ООО Спортивно-коммерческое предприятие Татнефть-АК Барс
12. Медведев Александр Иванович — Заместитель Председателя Правления ПАО Газпром
13. Морозов Алексей Алексеевич — Директор Департамента спорта высших достижений Министерства спорта Российской Федерации
14. Рашников Виктор Филиппович — Председатель Совета директоров ОАО ММК, Президент АНО Хоккейный клуб Металлург
15. Ротенберг Аркадий Романович — Председатель Правления Федерации хоккея России
16. Ротенберг Роман Борисович — Заместитель Председателя Правления — Президента КХЛ, Первый Вице-президент ФХР, Заместитель Председателя Совета директоров ООО Хоккейный клуб СКА
17. Савицкис Юрис Янович — Президент OOO Итера Латвия, Председатель Совета АО Динамо Рига
18. Фастовский Кирилл Валерьевич — Член Правления ООО КХЛ, Генеральный менеджер НП Новосибирский профессиональный хоккейный клуб Сибирь
19. Шуневич Игорь Анатольевич — Министр внутренних дел Республики Беларусь, Председатель Наблюдательного совета ЗАО ХК Динамо Минск. 0