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    В КХЛ могут появиться клубы из Парижа и Марселя

    КХЛ
    Президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко подтвердил информацию о том, что в лигу могут вступить французские клубы.

    Дмитрий Чернышенко
    Дмитрий Чернышенко
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    «Все иностранные клубы играют за свои деньги. Количество клубов есть в целевом показателе стратегии — 24 команды. Я намерен выполнять стратегию, а дальше все зависит от совета директоров, он примет решение.

    Как только переговоры по новым иностранным участникам будут в стадии, можно будет о чем-то говорить. Пока идет проработка, в том числе и с французским участием.

  • В КХЛ может появиться клуб из Франции
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    • Предположительно это будут команды из Парижа — арена "Берси", а также из Марселя. По тем, кто покинет лигу, будет решать совет директоров», — приводит слова Чернышенко «Чемпионат». 0

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