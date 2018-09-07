В КХЛ могут появиться клубы из Парижа и Марселя

Президент Континентальной хоккейной лигиподтвердил информацию о том, что в лигу могут вступить французские клубы.

«Все иностранные клубы играют за свои деньги. Количество клубов есть в целевом показателе стратегии — 24 команды. Я намерен выполнять стратегию, а дальше все зависит от совета директоров, он примет решение.

Как только переговоры по новым иностранным участникам будут в стадии, можно будет о чем-то говорить. Пока идет проработка, в том числе и с французским участием.

Предположительно это будут команды из Парижа — арена "Берси", а также из Марселя. По тем, кто покинет лигу, будет решать совет директоров», — приводит слова Чернышенко «Чемпионат». 0