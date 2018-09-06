«Локомотив» одержал волевую победу над «Салаватом Юлаевым»

«Локомотив»
«Локомотив»
В первом периоде гости забили забили два гола усилиями Йоонаса Кемппайнена и Максима Майорова, железнодорожники ответили шайбой Артёма Ильенко.
Во втором периоде Александр Елесин и Якуб Накладал вывели «Локомотив» вперед, а в заключительном игровом отрезке Александр Кутузов упрочил преимущество хозяев.
В следующей встрече «Локомотив» 9 сентября в гостях сыграет со «Слованом», а «Салават Юлаев» днем ранее на выезде встретится со СКА.
КХЛ . Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 4:2 (1:2, 2:0, 1:0)
Голы: Кемппайнен — 3 (бол., Хартикайнен), 6:50 — 0:1. Майоров — 2 (мен., Панин, Кадейкин), 11:25 — 0:2. Ильенко — 1 (Е. Аверин, Юртайкин), 13:58 — 1:2. Елесин — 1 (Иванов, Каюмов), 22:10 — 2:2. Накладал — 1 (бол., Локтионов), 29:34 — 3:2. Кутузов — 1 (Козун, Локтионов), 48:26 — 4:2Вратари: Коновалов — Метсола (Кареев, 20:00, 58:58 — 59:35)Броски: 40 (15+21+4) — 27 (16+4+7)Штраф: 31 — 31