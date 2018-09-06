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    «Локомотив» одержал волевую победу над «Салаватом Юлаевым»

    КХЛ Локомотив Салават Юлаев
    Ярославский «Локомотив» одержал домашнюю победу нам уфимским «Салаватом Юлаевым» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Локомотив»
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    В первом периоде гости забили забили два гола усилиями Йоонаса Кемппайнена и Максима Майорова, железнодорожники ответили шайбой Артёма Ильенко.

    Во втором периоде Александр Елесин и Якуб Накладал вывели «Локомотив» вперед, а в заключительном игровом отрезке Александр Кутузов упрочил преимущество хозяев.

    В следующей встрече «Локомотив» 9 сентября в гостях сыграет со «Слованом», а «Салават Юлаев» днем ранее на выезде встретится со СКА.

    КХЛ . Регулярный чемпионат
    «Локомотив» (Ярославль) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 4:2 (1:2, 2:0, 1:0)
    Голы: Кемппайнен — 3 (бол., Хартикайнен), 6:50 — 0:1. Майоров — 2 (мен., Панин, Кадейкин), 11:25 — 0:2. Ильенко — 1 (Е. Аверин, Юртайкин), 13:58 — 1:2. Елесин — 1 (Иванов, Каюмов), 22:10 — 2:2. Накладал — 1 (бол., Локтионов), 29:34 — 3:2. Кутузов — 1 (Козун, Локтионов), 48:26 — 4:2Вратари: Коновалов — Метсола (Кареев, 20:00, 58:58 — 59:35)Броски: 40 (15+21+4) — 27 (16+4+7)Штраф: 31 — 31
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