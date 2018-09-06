«Локомотив» одержал волевую победу над «Салаватом Юлаевым»

Ярославскийодержал домашнюю победу нам уфимским(4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В первом периоде гости забили забили два гола усилиями Йоонаса Кемппайнена и Максима Майорова, железнодорожники ответили шайбой Артёма Ильенко.

Во втором периоде Александр Елесин и Якуб Накладал вывели «Локомотив» вперед, а в заключительном игровом отрезке Александр Кутузов упрочил преимущество хозяев.

В следующей встрече «Локомотив» 9 сентября в гостях сыграет со «Слованом», а «Салават Юлаев» днем ранее на выезде встретится со СКА.