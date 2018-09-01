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    Лукоянов: Давно такого позора не было, перед болельщиками стыдно

    Ак Барс СКА КХЛ
    Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов откровенно оценил поражение от СКА (1:6) в стартовом матче сезона КХЛ.

    Артём Лукоянов
    Артём Лукоянов
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    «Позорный счёт. И обоср***сь, и стыдно. Давно такого позора не было, первая игра — и… Не знаю, просто стыдно. Потому что надо всем выходить и полностью отдаваться игре. Не говорят же, что ты должен забить три.

    Мы сегодня вышли, как на фигурное катание. До счёта 1:1 неплохо играли, соперник ничего особенного не создавал, а мы пытались что-то сделать. После 1:1 произошёл резкий переворот.

    Обидно проиграть этой команде, потому что мы выигрывали у СКА в прошлые годы, когда они были даже сильнее. А тут команда ничем не сильнее нас. Просто они сыграли организованнее, а мы, может быть, до сих пор в отпуске.

    Будем разбираться завтра, смотреть ошибки. Надо забыть эту игру. Они выиграли Кубок открытия. Больше, наверное, внимания не на этот кубок, а просто хотелось выиграть, была хорошая проверка перед сезоном, а в итоге мы не справились.

    Перед болельщиками стыдно, извиняюсь за всю команду. Постараемся, чтобы в этом сезоне было поменьше таких игр. Уходил со льда и так стыдно было», — передаёт слова Лукоянова «Чемпионат». 0

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