Лукоянов: Давно такого позора не было, перед болельщиками стыдно

Нападающий «Ак Барса»откровенно оценил поражение от(1:6) в стартовом матче сезона КХЛ.

«Позорный счёт. И обоср***сь, и стыдно. Давно такого позора не было, первая игра — и… Не знаю, просто стыдно. Потому что надо всем выходить и полностью отдаваться игре. Не говорят же, что ты должен забить три.

Мы сегодня вышли, как на фигурное катание. До счёта 1:1 неплохо играли, соперник ничего особенного не создавал, а мы пытались что-то сделать. После 1:1 произошёл резкий переворот.

Обидно проиграть этой команде, потому что мы выигрывали у СКА в прошлые годы, когда они были даже сильнее. А тут команда ничем не сильнее нас. Просто они сыграли организованнее, а мы, может быть, до сих пор в отпуске.

Будем разбираться завтра, смотреть ошибки. Надо забыть эту игру. Они выиграли Кубок открытия. Больше, наверное, внимания не на этот кубок, а просто хотелось выиграть, была хорошая проверка перед сезоном, а в итоге мы не справились.

Перед болельщиками стыдно, извиняюсь за всю команду. Постараемся, чтобы в этом сезоне было поменьше таких игр. Уходил со льда и так стыдно было», — передаёт слова Лукоянова «Чемпионат». 0