Меньшиков продолжит карьеру в московском «Динамо»

Защитникпродолжит карьеру в московском «Динамо», утверждает «Чемпионат».

По информации издания, стороны находятся на заключительной стадии переговоров.

Ранее от услуг хоккеиста отказались в «Авангарде». Омский клуб выкупил контракт игрока обороны, выплатив ему компенсацию в размере 10 миллионов рублей.

Меньшиков пополнил состав «ястребов» по ходу сезона 2016/17 после перехода из «Сибири». В минувшем сезоне он сыграл 48 матчей в регулярном чемпионате, забросил 2 шайбы и сделал 5 результативных передач при показателе полезности «-4». В 2 играх плей-офф очков не набрал, заработав полезность «+2». 0