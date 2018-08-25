СКА планирует построить самый большой хоккейный дворец в мире

В планах петербургского СКА строительство в городе самого большого хоккейного дворца в мире.

Об этом заявил президент клуба Геннадий Тимченко на презентации «армейцев» перед стартом нового сезона.

«Мы вынашиваем амбициозный план. Хотим построить в Петербурге самый большой хоккейный дворец в мире.

Благодарю руководство города за то, что они поддерживают нас в этом начинании. Надеюсь, что в 2023 году мы сможем провести в новом дворце матчи чемпионата мира», — цитирует Тимченко «Р-Спорт».

На данный момент самая вместительная в мире хоккейная арена — Bell Centre в Монреале. Она рассчитана на 21288 зрителей. 0