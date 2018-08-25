В КХЛ может появиться клуб из Франции

Президентрассказал о возможном включении в число участниковфранцузского клуба.

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«Мы уже анонсировали стратегию КХЛ, будем сокращать не только потолок зарплат, но и количество клубов. У нас достаточно много, к сожалению, клубов, которые не отвечают стандартам, которые хотели бы видеть в лиге. Мы хотим видеть лигу сильной с точки зрения хоккея и финансово устойчивой. Многие клубы этому не отвечают, будем смотреть и заменять. Возможно, будут появляться иностранные клубы, сейчас мы ведем переговоры с французами. Пока рано говорить, но есть потенциал и еще у некоторых европейских стран. Тут зависит от того, кто потенциально может, а кто уже проявляет интерес.

Французы уже проявляют интерес, и мы уже ведем переговоры более или менее конкретные. Если говорить о будущем, хотели бы видеть и немцев в лиге, их уровень растет, они играют очень прилично. В потенциале я бы назвал и Австрию, и Швейцарию — клубы, которые смогли бы конкурировать на уровне КХЛ. Перспектива есть», — цитирует Тимченко «Чемпионат». 0