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    «Авангард» выкупит контракт Меньшикова

    Авангард КХЛ
    «Авангард» принял решение выкупить контракт защитника Виталия Меньшикова, передает «Чемпионат».

    Виталий Меньшиков
    Виталий Меньшиков
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    Нынешнее соглашение 29-летнего игрока с омской командой действует до 30 апреля 2020 года. Согласно регламенту, Меньшиков получит 25% от зарплаты за первый год и 20% — за второй год, если хоккеисту не найдут новую команду.

    Виталий пополнил состав «ястребов» по ходу сезона-2016/17. В минувшем сезоне Виталий сыграл 48 матчей в регулярном чемпионате, забросил 2 шайбы и сделал 5 результативных передач при показателе полезности «-4». В 2 играх плей-офф очков не набрал, заработав полезность «+2».

    За карьеру в КХЛ Меньшиков также защищал цвета «Автомобилиста». В общей сложности за шесть сезонов в лиге хоккеист провёл 215 матчей, в которых отметился 37 (7+30) баллами при полезности «-11». 0

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