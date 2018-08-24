«Авангард» выкупит контракт Меньшикова

принял решение выкупить контракт защитника передает «Чемпионат».

Нынешнее соглашение 29-летнего игрока с омской командой действует до 30 апреля 2020 года. Согласно регламенту, Меньшиков получит 25% от зарплаты за первый год и 20% — за второй год, если хоккеисту не найдут новую команду.

Виталий пополнил состав «ястребов» по ходу сезона-2016/17. В минувшем сезоне Виталий сыграл 48 матчей в регулярном чемпионате, забросил 2 шайбы и сделал 5 результативных передач при показателе полезности «-4». В 2 играх плей-офф очков не набрал, заработав полезность «+2».

За карьеру в КХЛ Меньшиков также защищал цвета «Автомобилиста». В общей сложности за шесть сезонов в лиге хоккеист провёл 215 матчей, в которых отметился 37 (7+30) баллами при полезности «-11». 0