«Ак Барс» обыграл «Локомотив» на Кубке ЛЖД

«Ак Барс» — «Локомотив»
«АК Барс»
Основное время матча завершилось вничью — 3:3. В овертайме победу действующему чемпиону КХЛ принес Роб Клинкхаммер.
После этой игры «Ак Барс» вышел на первое место в турнирной таблице — после трех игр у казанцев в активе 7 очков. У «Локомотива» — 3 очка после двух встреч.
Кубок Латвийских железных дорог
«Ак Барс» (Казань) — «Локомотив» (Ярославль) — 4:3 ОТ (0:1, 2:0, 1:2, 1:0)
Голы: Беляев (Ильенко, Кудрявцев), 10:57 — 0:1. Попов (Клинкхаммер), 23:00 — 1:1. Клинкхаммер (бол., Азеведо, Секач), 33:00 — 2:1. Апальков (Крунвалль), 44:38 — 2:2. Секач (Малыхин, Азеведо), 46:25 — 3:2. Коршков, 54:20 — 3:3. Клинкхаммер, 62:16 — 4:3