«Ак Барс» обыграл «Локомотив» на Кубке ЛЖД

одержал победу в матче противв рамках предсезонного Кубка Латвийских железных дорог.

Основное время матча завершилось вничью — 3:3. В овертайме победу действующему чемпиону КХЛ принес Роб Клинкхаммер.

После этой игры «Ак Барс» вышел на первое место в турнирной таблице — после трех игр у казанцев в активе 7 очков. У «Локомотива» — 3 очка после двух встреч.