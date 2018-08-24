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    «Ак Барс» обыграл «Локомотив» на Кубке ЛЖД

    Ак Барс Локомотив
    «Ак Барс» одержал победу в матче против «Локомотива» в рамках предсезонного Кубка Латвийских железных дорог.

    «Ак Барс» — «Локомотив»
    «Ак Барс» — «Локомотив»
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    Основное время матча завершилось вничью — 3:3. В овертайме победу действующему чемпиону КХЛ принес Роб Клинкхаммер.

    После этой игры «Ак Барс» вышел на первое место в турнирной таблице — после трех игр у казанцев в активе 7 очков. У «Локомотива» — 3 очка после двух встреч.

    Кубок Латвийских железных дорог
    «Ак Барс» (Казань) — «Локомотив» (Ярославль) — 4:3 ОТ (0:1, 2:0, 1:2, 1:0)
    Голы: Беляев (Ильенко, Кудрявцев), 10:57 — 0:1. Попов (Клинкхаммер), 23:00 — 1:1. Клинкхаммер (бол., Азеведо, Секач), 33:00 — 2:1. Апальков (Крунвалль), 44:38 — 2:2. Секач (Малыхин, Азеведо), 46:25 — 3:2. Коршков, 54:20 — 3:3. Клинкхаммер, 62:16 — 4:3
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