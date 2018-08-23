«Магнитка» взяла верх над «Трактором»

Магнитогорский «Металлург»
«Металлург»
В составе победителей отличились Павел Варфоломеев и Ииро Пакаринен. Победную шайбу провел форвард Сергей Мозякин в овертайме.
За «Трактор» голы на свой счет записали Илья Карпухин и Александр Шаров.
В стартовой игре турнира «Сибирь» одолела «Торпедо» (3:2).
Мемориал И. Ромазана
«Металлург» (Магнитогорск) — «Трактор» (Челябинск) — 3:2 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 1:0)
Голы: Варфоломеев (Мозякин), 12:27 — 1:0. Карпухин (Шолохов), 27:44 — 1:1. Шаров (мен.), 55:31 — 1:2. Пакаринен (бол., Береглазов, Чибисов), 56:17 — 2:2. Мозякин (Эллисон, Матушкин), 63:50 — 3:2Вратари: Кошечкин — Сухачев