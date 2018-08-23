«Магнитка» взяла верх над «Трактором»

Магнитогорскийодержал победу над челябинским(3:2 ОТ) в рамках предсезонного мемориала имени Ивана Ромазана.

В составе победителей отличились Павел Варфоломеев и Ииро Пакаринен. Победную шайбу провел форвард Сергей Мозякин в овертайме.

За «Трактор» голы на свой счет записали Илья Карпухин и Александр Шаров.

В стартовой игре турнира «Сибирь» одолела «Торпедо» (3:2).