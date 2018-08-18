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    «Салават Юлаев» — победитель Кубка губернатора Челябинской области

    Салават Юлаев Трактор
    «Салавата Юлаева» в финале домашнего Кубка губернатора Челябинской области нанес поражение «Трактору» — 4:3 (1:2 2:1 1:0).

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    В составе победителей заброшенными шайбами отметились Артем Федоров (дубль), Филип Ларсен и Петр Хохряков. У проигравших отличились Ник Бэйлен, Пол Щехура и Евгений Рясенский.

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    Хоккей. Товарищеские матчи. Клубы. Кубок губернатора Челябинской области
    «Трактор» (Челябинск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:4 (2:1, 1:2, 0:1)
    Голы: Бэйлен — 1 (Гюнге, Шинин), 0:31 — 1:0. Федоров — 2 (бол.), 3:35 — 1:1. Щехура — 3 (Гюнге), 9:42 — 2:1. Рясенский — 1 (Щехура, Глинкин), 32:32 — 3:1. Ларсен — 2 (Умарк), 38:43 — 3:2. Федоров — 3 (бол.), 39:55 — 3:3. Хохряков — 4 (мен., Жарков), 53:30 — 3:4Вратари: Демченко (58:21 — 58:57, 59:05 — 59:09, 59:20) — Метсола
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