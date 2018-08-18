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    «Авангард» занял третье место на Кубке губернатора

    Металлург Мг Авангард
    Омский «Авангард» одержал крупную победу в матче за третье место Кубка губернатора Челябинской области против магнитогорского «Металлурга» со счетом 5:0 (1:0 2:0 2:0).

    «Авангард» — «Металлург»
    «Авангард» — «Металлург»
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    Дубль оформил Ансель Галимов, по шайбе забросили Никита Пивцакин, Кирилл Петров и Егор Мартынов.

    Сегодня, 18 августа, в 15:00 мск стартует финала Кубка губернатора, в котором сыграют «Трактор» и «Салават Юлаев».

    Кубок губернатора Челябинской области
    «Авангард» (Омск) — «Металлург» Мг (Магнитогорск) — 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)
    Голы: Пивцакин — 3 (Михеев), 7:59 — 1:0. Галимов — 2 (бол., Мартынов, Петров), 29:25 — 2:0. Галимов — 3, 34:14 — 3:0. Петров — 1 (Пьянов, Медведев), 46:13 — 4:0. Мартынов — 3 (Кошелев), 58:46 — 5:0Вратари: Рамо (Бобков, 26:05, 29:18 — 29:25) — Кошечкин
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