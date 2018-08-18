«Авангард» занял третье место на Кубке губернатора

Омскийодержал крупную победу в матче за третье место Кубка губернатора Челябинской области против магнитогорскогосо счетом 5:0 (1:0 2:0 2:0).

Дубль оформил Ансель Галимов, по шайбе забросили Никита Пивцакин, Кирилл Петров и Егор Мартынов.

Сегодня, 18 августа, в 15:00 мск стартует финала Кубка губернатора, в котором сыграют «Трактор» и «Салават Юлаев».