«Трактор» победил «Авангард»

в матче на Кубок губернатора Челябинской области победил омскийсо счетом 5:2.

В составе «Трактора» заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Виталий Кравцов, Рикард Йюнге, Семён Кокуёв и Райан Стоу, оформивший дубль.

У омского коллектива двумя точными бросками сумел отметиться Илья Михеев, оформивший дубль.

Для обоих клубов матч был первым на товарищеском турнире.

Кубок губернатора Челябинской области «Трактор» (Челябинск) — «Авангард» (Омск) — 5:2 (2:0, 1:2, 2:0) Голы: Стоа (бол., Исаев, Лапенков), 6:33 — 1:0. Кравцов (Стоа, Хлыстов), 16:05 — 2:0. Михеев (бол., Зернов, Широков), 23:35 — 2:1. Михеев, 24:14 — 2:2. Гюнге (Шинин, Бергстрем), 37:26 — 3:2. Стоа (Исаев), 49:09 — 4:2. Кокуев (п.в., Пеньковский), 59:28 — 5:2Вратари: Демченко — Бобков (59:03 — 59:25)

Ранее в рамках турнира уфимскийпотерпел поражение от магнитогорскогосо счётом 1:2 ОТ.

Победный гол записал в свой актив защитник магнитогорской команды Максим Матушкин.