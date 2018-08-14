«Трактор» победил «Авангард»

В составе «Трактора» заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Виталий Кравцов, Рикард Йюнге, Семён Кокуёв и Райан Стоу, оформивший дубль.
У омского коллектива двумя точными бросками сумел отметиться Илья Михеев, оформивший дубль.
Для обоих клубов матч был первым на товарищеском турнире.
Кубок губернатора Челябинской области
«Трактор» (Челябинск) — «Авангард» (Омск) — 5:2 (2:0, 1:2, 2:0)
Голы: Стоа (бол., Исаев, Лапенков), 6:33 — 1:0. Кравцов (Стоа, Хлыстов), 16:05 — 2:0. Михеев (бол., Зернов, Широков), 23:35 — 2:1. Михеев, 24:14 — 2:2. Гюнге (Шинин, Бергстрем), 37:26 — 3:2. Стоа (Исаев), 49:09 — 4:2. Кокуев (п.в., Пеньковский), 59:28 — 5:2Вратари: Демченко — Бобков (59:03 — 59:25)
Победный гол записал в свой актив защитник магнитогорской команды Максим Матушкин.
Кубок губернатора Челябинской области
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)
Голы: Ткачев — 2 (Кемппайнен, Ларсен), 32:02 — 1:0. Язьков — 2, 55:58 — 1:1. Матушкин — 2 (Варфоломеев, Чибисов), 63:32 — 1:2Вратари: Метсола — Кошечкин