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    «Трактор» победил «Авангард»

    Трактор Авангард Салават Юлаев Металлург Мг
    ХК «Трактор» в матче на Кубок губернатора Челябинской области победил омский «Авангард» со счетом 5:2.

    «Трактор»
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    В составе «Трактора» заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Виталий Кравцов, Рикард Йюнге, Семён Кокуёв и Райан Стоу, оформивший дубль.

    У омского коллектива двумя точными бросками сумел отметиться Илья Михеев, оформивший дубль.

    Для обоих клубов матч был первым на товарищеском турнире.

    Кубок губернатора Челябинской области
    «Трактор» (Челябинск) — «Авангард» (Омск) — 5:2 (2:0, 1:2, 2:0)
    Голы: Стоа (бол., Исаев, Лапенков), 6:33 — 1:0. Кравцов (Стоа, Хлыстов), 16:05 — 2:0. Михеев (бол., Зернов, Широков), 23:35 — 2:1. Михеев, 24:14 — 2:2. Гюнге (Шинин, Бергстрем), 37:26 — 3:2. Стоа (Исаев), 49:09 — 4:2. Кокуев (п.в., Пеньковский), 59:28 — 5:2Вратари: Демченко — Бобков (59:03 — 59:25)
    Ранее в рамках турнира уфимский «Салават Юлаев» потерпел поражение от магнитогорского «Металлурга» со счётом 1:2 ОТ.

    Победный гол записал в свой актив защитник магнитогорской команды Максим Матушкин.

    Кубок губернатора Челябинской области
    «Салават Юлаев» (Уфа) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)
    Голы: Ткачев — 2 (Кемппайнен, Ларсен), 32:02 — 1:0. Язьков — 2, 55:58 — 1:1. Матушкин — 2 (Варфоломеев, Чибисов), 63:32 — 1:2Вратари: Метсола — Кошечкин
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