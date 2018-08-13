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    ЦСКА вырвал победу у «Лозанны»

    ЦСКА
    Хоккейный клуб ЦСКА в овертайме вырвал победу у «Лозанны» (4:3 ОТ) в контрольном матче, прошедшем в Ле Сантье (Швейцария) на стадионе «Валле де Жу».

    ЦСКА
    ЦСКА
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    Отметим, что команда Игоря Никитина вела со счетом 3:0, но к третьему периоду позволила швейцарцам отыграться.

    В составе победителей дубль оформил новичок ЦСКА Линден Вей, на счету которого победная шайба в овертайме. Еще по голу записали на свой счет Михаил Науменков и Максим Шалунов.

    За «Лозанну» шайбы забросили Беньямин Антониетти, Робин Гроссман и Йоэль Вермин.

    Товарищеский матч
    «Лозанна» (Лозанна) — «ЦСКА» (Москва) — 3:4 ОТ (0:2, 1:1, 2:0, 0:1)
    Голы: 0:1 — Науменков — 06:30 (5x5), 0:2 — Шалунов (Ермаков, Окулов) — 15:52 (5x4), 0:3 — Вей (Григоренко) — 25:54 (5x5), 1:3 — Антониетти — 31:28 (5x5), 2:3 — Гроссман (Митчелл, Вермин) — 44:42 (5x4), 3:3 — Вермин (Митчелл) — 46:35 (5x5), 3:4 — Вей (Григоренко, Робинсон) — 61:30 (5x5)
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