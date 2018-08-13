ЦСКА вырвал победу у «Лозанны»

Хоккейный клубв овертайме вырвал победу у(4:3 ОТ) в контрольном матче, прошедшем в Ле Сантье (Швейцария) на стадионе «Валле де Жу».

Отметим, что команда Игоря Никитина вела со счетом 3:0, но к третьему периоду позволила швейцарцам отыграться.

В составе победителей дубль оформил новичок ЦСКА Линден Вей, на счету которого победная шайба в овертайме. Еще по голу записали на свой счет Михаил Науменков и Максим Шалунов.

За «Лозанну» шайбы забросили Беньямин Антониетти, Робин Гроссман и Йоэль Вермин.