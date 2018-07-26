Овечкин возглавил рейтинг российских знаменитостей по версии журнала Forbes

Обладатель Кубка Стэнли в составевозглавил рейтинг знаменитостей, составленный русскоязычной версией издания Forbes.

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За год 32-летний нападающий заработал 14,5 миллионов долларов. Второе место в списке занял лидер музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров (13,9 млн). Тройку замкнул ещё один певец Филипп Киркоров (8,9 млн).

Среди новичков рейтинга — российские футболисты Федор Смолов (32-е место рейтинга) и Артем Дзюба (33-е место). Смолов за исследуемый период заработал 3,7 миллиона долларов. Нападающий национальной сборной Артем Дзюба заработал 3,6 миллиона долларов.

Место в рейтинге обеспечивают три фактора: доходы за год, внимание СМИ и интерес, который звезда вызывает у аудитории в Интернете. Рейтинг российских знаменитостей составляется с 2005 года. 0