ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джо ХартБудущее Харта. Где лучше возродить карьеру?
  • 18:29
    • СМИ: Витиньо в ближайшие дни перейдет во «Фламенго»
  • 17:19
    • ФИФА назвала претендентов на звание лучшего футболиста года
  • 16:49
    • «Локомотив» объявил о переходе Крыховяка
  • 16:37
    • «Реал» и «Барселона» встретятся в чемпионате Испании в октябре и марте
  • 16:09
    • Позднякова стала чемпионкой мира, победив в финале Великую
    Все новости спорта

    Штаб «Салавата Юлаева» пополнил тренер из Швеции

    Салават Юлаев КХЛ
    Тренерский штаб ХК «Салават Юлаев» окончательно сформирован, информирует пресс-служба уфимского клуба.

    Фредрик Микко
    Фредрик Микко
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Накануне контракт с клубом заключил известный шведский тренер вратарей Фредрик Микко. После подписания соглашения он прибыл в расположение команды и приступил к работе.

    В качестве игрока Фредрик Микко выступал за клубы «Норрботтена» и «Лулео». С голкиперами начал работать в 2001 году.

    «Рад оказаться в уфимском клубе. Вначале немного обсудили мою предстоящую работу, и вот я здесь. С вратарями "Салавата Юлаева" лично знаком не был, но прекрасно знаю статистику игроков и их разноплановость.

    В первую очередь, будем работать с ними над техникой и стремиться стать еще сильнее. Я уже довольно долго тренирую вратарей и, думаю, за это время набрал опыт», — заяви Микко. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Айлендерс» в центре внимания, «Кингз» рискуют с Ковальчуком, итоги драфта
  • 03/07/2018 в 11:20
    •
  • Прогноз
  • «Ювентус» — «Бавария»
  • 1,65
  • Послезавтра в 02:05
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сербы поставят литовских выскочек на место
  • «Црвена Звезда» — «Судува». Прогноз и ставки
  • 2,74
    •
  • БАТЭ с победы начнет путь в ЛЧ
  • Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов БАТЭ — ХИК. Прогноз и ставки
  • 1,73
    •
  • Пройдет ли «Аякс» испытание обладателем Кубка Австрии?
  • «Аякс» — «Штурм». Прогноз и ставки
  • 1,75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Пеп Гвардиола Футбол Вызов принят. Какие задачи ждут топ-тренеров АПЛ в новом сезоне?Рассказываем о вызовах для Гвардиолы, Моуринью, Почеттино, Клоппа, Сарри и Эмери Вчера в 18:550
  • 15:19
    • «Локомотив» близок к завершению сделки по Крыховяку
  • 15:05
    • «Спартак» и «Краснодар» хотят использовать VAR за свой счет
  • 12:55
    • Крушельницкий согласится на двухлетнюю дисквалификацию
    Килиан Мбаппе Футбол С кем поведешься: Мбаппе нашел себе неправильного другаЛучший молодой игрок ЧМ-2018 не смотрит в будущее при выборе друзей Вчера в 16:010
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Григорчук знает, как пройти датчан
  • 2,81
    •
  • 19:21
    • Барцокас: Прэтер — универсален и хочет стать частью такой команды, как «Химки»
  • 18:56
    • «Астана» вырвала победу у «Мидтьюлланна»
  • 18:43
    • «Химки» подписали контракт с Прэтером
    Месут Озил Футбол Месут в трех частях. Почему Озил со скандалом покинул сборную ГерманииРазбираемся в череде проблем, которые повлекли за собой громкий скандал Вчера в 17:260
  • 12:37
    • Российская Премьер-лига представила новый фирменный стиль
  • 12:07
    • ЦСКА объявил о назначении Игнашевича на тренерскую должность
  • 11:49
    • Рауш: Черчесов правильно сделал, что не взял меня на ЧМ-2018
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2018
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие