Штаб «Салавата Юлаева» пополнил тренер из Швеции

Тренерский штаб ХК «Салават Юлаев» окончательно сформирован, информирует пресс-служба уфимского клуба.

Фредрик Микко brynas.se 50 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Накануне контракт с клубом заключил известный шведский тренер вратарей Фредрик Микко. После подписания соглашения он прибыл в расположение команды и приступил к работе.

В качестве игрока Фредрик Микко выступал за клубы «Норрботтена» и «Лулео». С голкиперами начал работать в 2001 году.

«Рад оказаться в уфимском клубе. Вначале немного обсудили мою предстоящую работу, и вот я здесь. С вратарями "Салавата Юлаева" лично знаком не был, но прекрасно знаю статистику игроков и их разноплановость.

В первую очередь, будем работать с ними над техникой и стремиться стать еще сильнее. Я уже довольно долго тренирую вратарей и, думаю, за это время набрал опыт», — заяви Микко. 0