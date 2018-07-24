Штаб «Салавата Юлаева» пополнил тренер из Швеции

Фредрик Микко
brynas.se
Накануне контракт с клубом заключил известный шведский тренер вратарей Фредрик Микко. После подписания соглашения он прибыл в расположение команды и приступил к работе.
В качестве игрока Фредрик Микко выступал за клубы «Норрботтена» и «Лулео». С голкиперами начал работать в 2001 году.
«Рад оказаться в уфимском клубе. Вначале немного обсудили мою предстоящую работу, и вот я здесь. С вратарями "Салавата Юлаева" лично знаком не был, но прекрасно знаю статистику игроков и их разноплановость.
В первую очередь, будем работать с ними над техникой и стремиться стать еще сильнее. Я уже довольно долго тренирую вратарей и, думаю, за это время набрал опыт», — заяви Микко. 0