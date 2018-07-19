Ледовая арена в Екатеринбурге будет построена к 2020 году

Проект новой ледовой арены
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Предполагается, что строительство арены начнётся в 2018 году и продлится до 2020 года, передает ТАСС.
Согласно концепции, на спортивном объекте планируется проведение соревнований по 11 видам спорта, включая мини-футбол и баскетбол. Также площадка позволит проводить хоккейные соревнования любого уровня. Кроме того, ледовая арена сможет трансформироваться в самую большую в городе концертную площадку.
Недостроенная телебашня была снесена 24 марта этого года. 0