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    Ледовая арена в Екатеринбурге будет построена к 2020 году

    Власти Свердловской области направят 149,2 млн рублей на строительство новой ледовой арены на 15 тысяч зрителей на месте снесенной 220-метровой телебашни в Екатеринбурге.

    Проект новой ледовой арены
    Проект новой ледовой арены
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    Предполагается, что строительство арены начнётся в 2018 году и продлится до 2020 года, передает ТАСС.

    Согласно концепции, на спортивном объекте планируется проведение соревнований по 11 видам спорта, включая мини-футбол и баскетбол. Также площадка позволит проводить хоккейные соревнования любого уровня. Кроме того, ледовая арена сможет трансформироваться в самую большую в городе концертную площадку.

    Недостроенная телебашня была снесена 24 марта этого года. 0

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