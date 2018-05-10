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    СКА продлил контракт со шведским защитником

    СКА КХЛ
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    Патрик Херсли
    На фото:Патрик Херсли
    Петербургский СКА на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Патриком Херсли.

    Новое соглашение «армейцев» со шведским хоккеистом рассчитано на один год.

    Херсли играет в СКА с сезона 2016/17, в составе петербургского клуба стал обладателем Кубка Гагарина и чемпионом России, а также завоевал бронзовые медали чемпионата страны и Кубок Континента.

    В прошедшем сезоне защитник провел за СКА 56 игр, набрав в них 40 (15+25) очков при общем показателе полезности «+25».

    Также по итогам минувшего регулярного чемпионата в своем амплуа стал лучшим снайпером КХЛ и занял второе место в списке бомбардиров.

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