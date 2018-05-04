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    «Вашингтон» подписал контракт с Самсоновым на три года

    Вашингтон Кэпиталз НХЛ Металлург Мг КХЛ
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    Илья Самсонов
    На фото:Илья Самсонов
    Клуб «Вашингтон Кэпиталз» объявил о подписании контракта с российским вратарем Ильей Самсоновым.

    Соглашение с 21-летним голкипером рассчитано на три года. В год он будет получать 925 тысяч долларов.

    В прошлом сезоне задрафтованный «Вашингтоном» в 2015 году Самсонов выступал за магнитогорский «Металлург», контракт с которым у него истек 30 апреля.

    В составе «Металлурга» в минувшем сезоне вратарь провел 31 матч.


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