«Вашингтон» подписал контракт с Самсоновым на три года

Клубобъявил о подписании контракта с российским вратарем

Соглашение с 21-летним голкипером рассчитано на три года. В год он будет получать 925 тысяч долларов.

В прошлом сезоне задрафтованный «Вашингтоном» в 2015 году Самсонов выступал за магнитогорский «Металлург», контракт с которым у него истек 30 апреля.

В составе «Металлурга» в минувшем сезоне вратарь провел 31 матч.

The Washington Capitals have signed goaltender Ilya Samsonov to a three-year entry-level contract beginning in the 2018-19 season. Samsonov's contract will carry an average annual value of $925,000. #ALLCAPS https://t.co/iU5BwKBV1h