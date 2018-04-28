Черкас: Есть впечатление, что Санкт-Петербург хочет вторую команду КХЛ

Генеральный директор питерского «Динамо»после завоевания Кубка Петрова отметил, что в городе задумываются о второй команде КХЛ.

Бело-голубые впервые в своей выиграли финальную серию ВХЛ у «СКА-Невы» со счетом 4-2.

«В следующем году перехода в КХЛ точно не будет, но складывается впечатление, что город хочет вторую команду.

Даже работники СКА спрашивают у нас, откуда мы набрали столько болельщиков. Но мы не набрали — люди хотят болеть за "Динамо", за что-то альтернативное. Этот вопрос будет проговариваться.

Мы готовы, у нас есть плацдарм — это "Юбилейный", хорошая арена. Надо двигаться вперед, но загадывать сложно. Переход в КХЛ — это другое финансирование.

Нужно подтвердить минимальный зарплатный бюджет, который существует в лиге. Мы должны отнестись серьезно к этому шагу. У нас не то имя, чтобы быть мальчиками для битья», — приводит «Р-Спорт» слова Черкаса.