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    Матч «Динамо» — «СКА-Нева» — пятый по продолжительности в мировом хоккее

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    Команды провели на льду 163 минуты и 19 секунд
    На фото:Команды провели на льду 163 минуты и 19 секунд
    Хоккеисты «СКА-Невы» победили другую команду из Санкт-Петербурга «Динамо» в шестом овертайме пятого матча финальной серии плей-офф ВХЛ — 4:3 6ОТ (2:1, 1:1, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0).

    В составе «СКА-Невы» отличились Андрей Рычагов (8-я минута), Андрей Алтыбармакян (13), Данила Квартальнов (33) и Святослав Гребенщиков (164). У «Динамо» шайбы забросили Иван Петраков (16), Виталий Карамнов (35) и Александр Кулагин (59).

    В этой игре был установлен новый рекорд по продолжительности хоккейного матча в российской истории — 163 минуты и 19 секунд. Лидером по игровому времени стал защитник «СКА-Невы» ﻿Егор Рыков, ﻿сыгравший 61 минуту и 19 секунд. Всего же с учетом пауз матч длился 7 часов — с 19:30 до 2:30 мск.

    Предыдущее достижение было установлено московским ЦСКА и «Йокеритом» в четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ 23 марта 2018 года. Встреча в Москве продолжалась 142 минуты 9 секунд и завершилась победой финского клуба со счетом 2:1.

    В мировой истории были 4 более продолжительные игры. Рекорд в прошлом году установили «Сторхамар» и «Спарта» (2:1) в чемпионате Норвегии — 217 минут 14 секунд.

    Счет в серии до четырех побед 3-2 в пользу «Динамо». Следующий матч пройдет в пятницу.

    Самые продолжительные матчи в мировом хоккее:

    1. 217 минут 14 секунд. Чемпионат Норвегии-2017. «Сторхамар» — «Спарта» — 2:1
    2. 176 минут 30 секунд. НХЛ-1936. «Детройт» — «Бостон» — 1:0
    3. 165 минут 11 секунд. Чемпионат Белоруссии-2015. «Гомель» — «Юность» — 1:2
    4. 164 минуты 46 секунд. НХЛ-1933. «Торонто» — «Бостон» — 1:0
    5. 163 минуты 36 секунд. ВХЛ-2018. «Динамо» (СПб) — «СКА-Нева» — 3:4

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