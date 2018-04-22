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    Никитин: «Ак Барс» заслуженно победил, Билялетдинов всем всё доказал

    ЦСКА Ак Барс КХЛ
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    Игорь Никитин
    На фото:Игорь Никитин
    Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин заявил, что хоккеисты «Ак Барса» заслуженно обыграли армейцев в финале Кубка Гагарина.

    ЦСКА в воскресенье в Казани со счетом 0:1 уступил «Ак Барсу» в пятой игре финала Кубка Гагарина. Казанцы победили в серии 4-1 и стали первыми в истории КХЛ трехкратными обладателями Кубка Гагарина.

    «Мы всегда уважаем соперника своего, тем более тренерский штаб "Ак Барса" и лично Зинэтулу Хайдяровича я хорошо знаю. Их победа в финале заслуженная.

    Мне, честно говоря, на пресс-конференциях в этой серии иногда было просто неудобно. Ладно бы, со мной так разговаривали журналисты, но с Билялетдиновым так нельзя разговаривать, это заслуженный человек.

    И он все доказал своими результатами», — сказал Никитин изданию «Р-Спорт».

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