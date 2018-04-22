Никитин: «Ак Барс» заслуженно победил, Билялетдинов всем всё доказал

ЦСКА в воскресенье в Казани со счетом 0:1 уступил «Ак Барсу» в пятой игре финала Кубка Гагарина. Казанцы победили в серии 4-1 и стали первыми в истории КХЛ трехкратными обладателями Кубка Гагарина.
«Мы всегда уважаем соперника своего, тем более тренерский штаб "Ак Барса" и лично Зинэтулу Хайдяровича я хорошо знаю. Их победа в финале заслуженная.
Мне, честно говоря, на пресс-конференциях в этой серии иногда было просто неудобно. Ладно бы, со мной так разговаривали журналисты, но с Билялетдиновым так нельзя разговаривать, это заслуженный человек.
И он все доказал своими результатами», — сказал Никитин изданию «Р-Спорт».