Никитин: «Ак Барс» заслуженно победил, Билялетдинов всем всё доказал

Главный тренер ЦСКАзаявил, что хоккеистызаслуженно обыграли армейцев в финале Кубка Гагарина.

ЦСКА в воскресенье в Казани со счетом 0:1 уступил «Ак Барсу» в пятой игре финала Кубка Гагарина. Казанцы победили в серии 4-1 и стали первыми в истории КХЛ трехкратными обладателями Кубка Гагарина.

«Мы всегда уважаем соперника своего, тем более тренерский штаб "Ак Барса" и лично Зинэтулу Хайдяровича я хорошо знаю. Их победа в финале заслуженная.

Мне, честно говоря, на пресс-конференциях в этой серии иногда было просто неудобно. Ладно бы, со мной так разговаривали журналисты, но с Билялетдиновым так нельзя разговаривать, это заслуженный человек.

И он все доказал своими результатами», — сказал Никитин изданию «Р-Спорт».