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    Морозов: Нельзя говорить, что «Ак Барс» уже не отпустит ЦСКА

    КХЛ Ак Барс ЦСКА
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    Морозов верит в интригу
    На фото:Морозов верит в интригу
    Двукратный чемпион мира по хоккею Алексей Морозов считает, что в финальной серии Кубка Гагарина у ЦСКА все еще есть шансы возродить интригу.

    «Нельзя говорить о том, что "Ак Барс" уже не отпустит ЦСКА. У нас были примеры, когда команды вытаскивали серии, проигрывая 0:3. Это хоккей. Да, казанцы в лучшей ситуации, чем армейцы. Если они будут действовать грамотно, то, конечно, не упустят победу. Сегодняшняя игра покажет, еще рано что-то говорить», — цитируют Морозова РИА Новости.

    «В нынешнем плей-офф "Ак Барс" проиграл дома только "Магнитке" в овертайме. Просто из-за ошибки одного из хоккеистов — потерял шайбу, забили, матч проигран. Так же и здесь — кто меньше ошибок допустит, тот и победит. "Ак Барс" — обученная команда, которая играет строго. У них такая система — не допускать ошибок, уметь терпеть. Так они и добывают свои победы».

    «Ак Барс» после четырех матчей обыгрывает ЦСКА со счетом 3:1 в серии до четырех побед. Пятая встреча финального противостояния пройдет в Казани в сегодня, 22 апреля.

    Закончит ли «Ак Барс» серию с ЦСКА в пяти матчах?«Ак Барс» — ЦСКА. Прогноз и ставки на матч финала плей-офф КХЛ 22 апреля
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