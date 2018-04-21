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    Ландер: Мы еще ничего не выиграли

    КХЛ ЦСКА Ак Барс
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    Антон Ландер
    На фото:Антон Ландер
    Нападающий «Ак Барса» Антон Ландер прокомментировал выездную победу казанцев над ЦСКА в четвертом матче серии финала Кубка Гагарина со счетом 3:1.

    «Эта игра была более силовой, чем предыдущие три. ЦСКА мощно начал. Но Гарипов удержал нас в игре. И в целом сыграл здорово. Как, впрочем, и вся команда. Удалений у нас было много. Слишком часто полагались на работу клюшкой. Нужно больше ногами работать. А не лениво шерудить клюшкой. Есть над чем подумать перед пятым матчем.

    Азеведо отдал мне шикарный пас, когда счет стал 2:0. С бэкхэнда, да еще и подкидкой через две клюшки. Передо мной были пустые ворота. Джастин сыграл в том эпизоде потрясающе», — цитирует Ландера «Спорт-Экспресс».

    «3:1 в серии — это не гарантия победы. Гарантия – это когда выигрываешь четыре матча. Мы еще ничего не выиграли. И не важно, какой счет, фокус должен быть только на следующей игре», — добавил шведский нападающий.

    «Хватит ли нам пять матчей? Даже думать об этом не хочу. Игры очень упорные. Ни у одной из команд нет преимущества над другой», — резюмировал Ландер.

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