Ландер: Мы еще ничего не выиграли

Нападающийпрокомментировал выездную победу казанцев надв четвертом матче серии финала Кубка Гагарина со счетом 3:1.

«Эта игра была более силовой, чем предыдущие три. ЦСКА мощно начал. Но Гарипов удержал нас в игре. И в целом сыграл здорово. Как, впрочем, и вся команда. Удалений у нас было много. Слишком часто полагались на работу клюшкой. Нужно больше ногами работать. А не лениво шерудить клюшкой. Есть над чем подумать перед пятым матчем.

Азеведо отдал мне шикарный пас, когда счет стал 2:0. С бэкхэнда, да еще и подкидкой через две клюшки. Передо мной были пустые ворота. Джастин сыграл в том эпизоде потрясающе», — цитирует Ландера «Спорт-Экспресс».

«3:1 в серии — это не гарантия победы. Гарантия – это когда выигрываешь четыре матча. Мы еще ничего не выиграли. И не важно, какой счет, фокус должен быть только на следующей игре», — добавил шведский нападающий.

«Хватит ли нам пять матчей? Даже думать об этом не хочу. Игры очень упорные. Ни у одной из команд нет преимущества над другой», — резюмировал Ландер.

Никитин: 1:3 — это еще не конец

