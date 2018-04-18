Овечкин повторил рекорд «Вашингтона» по матчам в Кубке Стэнли

Российский нападающий «Вашингтона»провел 100-й матч в плей-офф НХЛ и повторил клубный рекорд.

«Вашингтон» во вторник победил на выезде «Коламбус» (3:2 ОТ) в третьем матче 1/8 финала плей-офф НХЛ и сократил отставание в серии, а Овечкин отдал две голевых передачи.

Сыграв 100 матчей в плей-офф за «Кэпиталз», Овечкин сравнялся по этому показателю с Келли Миллером и Дэйлом Хантером. Кроме того, россиянин вышел на третье место в истории клуба по числу передач (46) в играх Кубка Стэнли, обойдя Скотта Стивенса.

Овечкин с сезона-2007/08 принял участие в 37,8% голов команды в плей-офф и в 19,7% случаев отличался сам.