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    Овечкин повторил рекорд «Вашингтона» по матчам в Кубке Стэнли

    НХЛ Вашингтон Кэпиталз
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    Александр Овечкин
    На фото:Александр Овечкин
    Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провел 100-й матч в плей-офф НХЛ и повторил клубный рекорд.

    «Вашингтон» во вторник победил на выезде «Коламбус» (3:2 ОТ) в третьем матче 1/8 финала плей-офф НХЛ и сократил отставание в серии, а Овечкин отдал две голевых передачи.

    Сыграв 100 матчей в плей-офф за «Кэпиталз», Овечкин сравнялся по этому показателю с Келли Миллером и Дэйлом Хантером. Кроме того, россиянин вышел на третье место в истории клуба по числу передач (46) в играх Кубка Стэнли, обойдя Скотта Стивенса.

    Овечкин с сезона-2007/08 принял участие в 37,8% голов команды в плей-офф и в 19,7% случаев отличался сам.

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