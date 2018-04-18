ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Трактор» расстался с защитником

    КХЛ Трактор
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Константин Климонтов
    На фото:Константин Климонтов
    «Трактор» и защитник Константин Климонтов расторгли действующее соглашение по обоюдному согласию, сообщается на официальном сайте челябинского клуба.

    Контракт Климонтова с «Трактором» был рассчитан до 30 апреля 2019 года.

    Большую часть сезона-2017/18 27-летний защитник провел в «Челмете» в ВХЛ, забросив четыре шайбы и сделав девять передач в 30 матчах при показателе полезности «+2». В нынешнем сезоне КХЛ игрок провел 17 встреч.

    «Я благодарен Челябинску, команде и клубу. Девять лет, которые я провел в системе "Трактора", позволили мне вырасти как человеку и игроку», — сказал Климонтов.

    Климонтов, являющийся воспитанником «Трактора», играл за челябинцев с 2008 года. Всего в КХЛ защитник провел 229 матчей и набрал 33 (7+26) очка.

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • СКА вылетел из плей-офф, Ковальчук покидает КХЛ, тренерские слухи Востока
  • Итоги недели в КХЛ
    •
  • 09/04
    • КХЛ назвала лучших игроков третьего раунда плей-офф
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Ральф КрюгерМеж двух миров. Уникальность Ральфа КрюгераПуть Ральфа Крюгера от хоккеиста и тренера до футбольного функционераЕвгений Дадонов сотоварищи отправляются домойСборная с другой планетыСМИ о поражении сборной России в полуфинале Кубка мира в ТоронтоВалерий Ничушкин Пора домой. О возвращении Ничушкина в РоссиюВалерий Ничушкин отказался от продолжения карьеры в НХЛЕвгений Кузнецов «Телега, братан, как ты?» Любопытные видео Кубка мираКомментарии Александра Овечкина и Евгения Кузнецова прямо во время игрыЮниорская сборная России выиграла медали ЧМ впервые с 2011 годаМаленький успех российского хоккеяО третьем место сборной России на ЮЧМ-2017 — в обзоре СМИСергей Гимаев«Он просто заставлял полюбить хоккей»Прощание с хоккейным экспертом Сергеем Гимаевым — в нашем обзоре СМИ
    Подробный разбор
  • Неудержимый «Вегас», сумасшедший «Бостон», проблемы «Вашингтона»
  • Итоги недели в НХЛ
    •
  • Старт финала Кубка Гагарина, Знарок покидает СКА и сборную России, КХЛ проведет матчи в Европе
  • Итоги недели в КХЛ
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Остановил ли Погребняк «Спартак» на пути к Кубку России?
  • «Спартак» — «Тосно». Прогноз и ставки на матч Кубка России по футболу 18 апреля
  • 2,25
    •
  • «Лягушки» отправят «анчоусов» в Сегунду
  • «Леванте» — «Малага». Прогноз и ставки на матч 33-го тура чемпионата Испании по футболу 19 апреля
  • 1,90
    •
    Хоккей. Лента новостей
  • 15:32
    • Экс-тренер «Локомотива» войдет в штаб СКА
  • 15:22
    • Гюнге продлил контракт с «Трактором»
  • 15:12
    • «Витязь» переподписал форварда
  • «Коламбус» и «Вашингтон» начнут четвертый матч осторожно
  • «Коламбус» — «Вашингтон». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 20 апреля
    • 2,18Послезавтра в 02:30
  • «Торонто» может сравнять счет в серии с «Бостоном»
  • «Торонто» — «Бостон». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 20 апреля
    • 1,95Послезавтра в 02:00
  • 13:01
    • Войнов покинет СКА
  • 10:50
    • НХЛ назвал имена звезд игрового дня
  • 10:18
    • Овечкин повторил рекорд «Вашингтона» по матчам в Кубке Стэнли
  • 09:15
    • Василевский номинирован на приз «Везина Трофи»
  • 09:07
    • Главный тренер «Калгари» отправлен в отставку
  • НХЛ. «Вегас» стал первым четвертьфиналистом, «Вашингтон» сократил отставание в серии
  • Подробности матчей плей-офф НХЛ 18 апреля
    • 09:07
  • Закончит ли «Сан-Хосе» серию с «Анахаймом» в четвертом матче?
  • «Сан-Хосе» — «Анахайм». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 19 апреля
    • 2,21Завтра в 05:30
  • «Нэшвилл» отыграется за поражение от «Колорадо»
  • «Колорадо» — «Нэшвилл». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 19 апреля
    • 1,72Завтра в 05:00
  • Дубль два. «Ак Барс» повторил победу над ЦСКА
  • Пресса и комментарии после второй победы «Ак Барса» в финальной серии Кубка Гагарина
    • Вчера в 16:28
  • 17/04
    • СКА продлил контракт с Дацюком
  • «Тампа-Бэй» справится с «Нью-Джерси» в четвертом матче серии
  • «Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 19 апреля
    • 1,78Завтра в 02:30
  • «Питтсбург» может одержать третью победу над «Филадельфией»
  • «Филадельфия» — «Питтсбург». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 19 апреля
    • 1,73Завтра в 02:00
  • 17/04
    • «Магнитка» объявила имя нового главного тренера
  • Продолжит ли «Ак Барс» побеждать ЦСКА?
  • ЦСКА – «Ак Барс». Прогноз и ставки на матч финала плей-офф КХЛ 18 апреля
    • 2,18Сегодня в 19:30
  • НХЛ. Два очка Кучерова не спасли «Тампу» от поражения, «Сан-Хосе» разгромил «Анахайм»
  • Подробности матчей плей-офф НХЛ 17 апреля
    • Вчера в 09:34
    Весь хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лентаLive

    Турниры

    КХЛ НХЛ
    ЧМ-2017 ЧМ-2018 Евротур
    МЧМ-2018

    Команды

    Авангард Автомобилист Адмирал Ак Барс Амур Анахайм Атлант Атланта Барыс Баффало Бостон Ванкувер
    Вашингтон Виннипег Джетс Витязь Даллас Детройт Динамо Динамо Минск Динамо Рига Йокерит Калгари Каролина Коламбус
    Колорадо Куньлунь Ред Стар Лада Локомотив Лос-Анджелес Медвешчак Металлург Мг Металлург Нк Миннесота Монреаль Нефтехимик Нью-Джерси
    Нью-Йорк Айлендерс Нью-Йорк Рейнджерс Нэшвилл Оттава Питтсбург СКА Салават Юлаев Сан-Хосе Сборная Европы Сборная Канады Сборная России Сборная США
    Сборная Словакии Сборная Финляндии Сборная Чехии Сборная Швеции Северсталь Сент-Луис Сибирь Слован Сочи Спартак Тампа Бэй Торонто
    Торпедо Трактор Филадельфия Финикс Флорида ЦСКА Чикаго Эдмонтон