«Трактор» расстался с защитником

«Трактор» и защитникрасторгли действующее соглашение по обоюдному согласию, сообщается на официальном сайте челябинского клуба.

Контракт Климонтова с «Трактором» был рассчитан до 30 апреля 2019 года.

Большую часть сезона-2017/18 27-летний защитник провел в «Челмете» в ВХЛ, забросив четыре шайбы и сделав девять передач в 30 матчах при показателе полезности «+2». В нынешнем сезоне КХЛ игрок провел 17 встреч.

«Я благодарен Челябинску, команде и клубу. Девять лет, которые я провел в системе "Трактора", позволили мне вырасти как человеку и игроку», — сказал Климонтов.

Климонтов, являющийся воспитанником «Трактора», играл за челябинцев с 2008 года. Всего в КХЛ защитник провел 229 матчей и набрал 33 (7+26) очка.