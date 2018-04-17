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    «Магнитка» объявила имя нового главного тренера

    КХЛ Металлург Мг
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    Йозеф Яндач
    На фото:Йозеф Яндач
    Новым главным тренером магнитогорского «Металлурга» стал чешский специалист Йозеф Яндач.

    Об этом сообщает официальный сайт «Магнитки».

    На Олимпиаде-2018 Яндач работал со сборной Чехии, которая заняла четвертое место. На данный момент специалист готовит чешскую сборную к чемпионату мира, после которого покинет свой пост.

    Виктор Козлов, который ранее исполнял обязанности главного тренера команды, вошел в штаб Яндача в качестве старшего тренера. Ассистентом чешского специалиста стал Иржи Калоус.

    Отмечается, что контракты с тренерским штабом рассчитаны на два года.

    Напомним, в ноябре прошлого года в отставку с поста главного тренера «Магнитки» был отправлен Илья Воробьев.

    В сезоне 2017-2018 «Магнитку» в полуфинале Восточной конференции выбил «Ак Барс».

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