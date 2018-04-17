«Магнитка» объявила имя нового главного тренера

Новым главным тренером магнитогорскогостал чешский специалист

Об этом сообщает официальный сайт «Магнитки».

На Олимпиаде-2018 Яндач работал со сборной Чехии, которая заняла четвертое место. На данный момент специалист готовит чешскую сборную к чемпионату мира, после которого покинет свой пост.

Виктор Козлов, который ранее исполнял обязанности главного тренера команды, вошел в штаб Яндача в качестве старшего тренера. Ассистентом чешского специалиста стал Иржи Калоус.

Отмечается, что контракты с тренерским штабом рассчитаны на два года.

Напомним, в ноябре прошлого года в отставку с поста главного тренера «Магнитки» был отправлен Илья Воробьев.

В сезоне 2017-2018 «Магнитку» в полуфинале Восточной конференции выбил «Ак Барс».