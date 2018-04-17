Светлаков: СКА и «Ак Барс» играют в разный хоккей, надо перестроиться

Нападающий ЦСКАпрокомментировал поражение от(1:2) во втором матче финала Кубка Гагарина.

Казанцы повели в серии 2-0, третий матч состоится в Москве 18 апреля.

«Возвращение Капризова принесло нам положительные эмоции. Но начало матча не пошло, опять пропустили первыми.

Сумели отыграться, но затем пропустили ненужную контратаку. А в концовке не получилось забросить шайбу.

СКА и "Ак Барс" играют в разный хоккей, и мы должны перестроиться. У нас уже новая серия.

Шанс команды на победу при 0-2 в серии – чуть больше 10 процентов? Мы на статистику не обращаем внимания», — приводит слова Светлакова «Спорт-Экспресс».