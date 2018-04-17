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    Потапов: В «Ак Барсе» нет никаких кучек и никаких группировок

    Ак Барс КХЛ ЦСКА
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    Алексей Потапов
    На фото:Алексей Потапов
    Нападающий «Ак Барса» Алексей Потапов поделился впечатлениями после победы над ЦСКА (2:1) во втором матче финальной серии Кубка Гагарина.

    «Сегодня ЦСКА играл чуть иначе. Они больше бросали и прессинговали. Мы были готовы к такой игре.

    Знаете, у нас есть такие люди, как Зарипов и Свитов. Они опытные ребята. Они нам подсказывают, как себя вести. Мы не заглядываем вперед. Идем от матча к матчу. В Москве будет непросто.

    Скудру и Билялетдинова нельзя сравнивать. Мне просто приятно находиться здесь. В раздевалке просто потрясающая атмосфера. Здесь все общаются друг с другом. Никаких кучек и никаких группировок.

    Тут иностранец может подойти, ударить по плечу и сказать: "Маешься!". Это прекрасно. Сегодня мы играли все друг за друга. На скамейке было единение! Прекрасная поддержка зрителей.

    Мое удаление? Я не обсуждаю судейство, но ребята видели повтор и сказали, что я сыграл чисто. На скамейке штрафников пульс подскакивает.

    После того, как команда отстояла во время моего удаления у меня был потрясающий заряд. Я вышел с таким настроем!», — приводит слова Потапова «Спорт-Экспресс».

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