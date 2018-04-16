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    Никитин: Никто не выигрывал финал после 0-2 в гостях? Мне это не интересно

    ЦСКА Ак Барс КХЛ
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    Игорь Никитин
    На фото:Игорь Никитин
    Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:2) во втором матче финала Кубка Гагарина.

    Казанцы повели в серии 2-0, третий матч состоится в Москве 18 апреля.

    «Тяжелая игра. Готовимся к следующему матчу. Капризов вышел, сыграл – молодец.

    Весь вопрос в реализации. У нас тоже есть шансы, но их просто нужно реализовывать. Мы играем с очень организованной командой. Это финал Кубка Гагарина.

    Посмотрим, вернется ли Шумаков в следующем матче. По каким причинам не играл? Я вам не буду всего рассказывать. У нас сегодня вышло 13 нападающих, и они должны играть.

    В первом периоде были очень грубые ошибки со стороны игроков обороны. Скорее всего, дело в нервозности. Но потом ребята собрались и нормально играли.

    В финале с гостевых 0-2 никто никогда серию не выигрывал? Честно говоря, мне это не интересно», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

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