«Ак Барс» второй раз победил ЦСКА в финале Кубка Гагарина

В составе победителей по шайбе забросили Джастин Азеведо и Роб Клинкхаммер.
У армейцев отличился защитник Богдан Киселевич.
Казанцы повели в счете 2-0, третий и четвертый матч пройдут в Москве 18 и 20 апреля.
Кубок Гагарина. Финал
«Ак Барс» (Казань) – ЦСКА (Москва) – 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
Голы: Азеведо — 8 (бол., Зарипов), 10:08 — 1:0. Киселевич — 1 (бол., Скотт, Попов), 19:16 — 1:1. Клинкхаммер — 2 (Охтамаа, Глухов), 36:09 — 2:1.Вратари: Гарипов — Сорокин (59:21).Броски: 23 (10+8+5) — 26 (8+11+7).Штраф: 8 — 12.