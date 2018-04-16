«Ак Барс» второй раз победил ЦСКА в финале Кубка Гагарина

Казанскийна своем льду обыграл московский(2:1) во втором матче финальной серии Кубка Гагарина.

В составе победителей по шайбе забросили Джастин Азеведо и Роб Клинкхаммер.

У армейцев отличился защитник Богдан Киселевич.

Казанцы повели в счете 2-0, третий и четвертый матч пройдут в Москве 18 и 20 апреля.