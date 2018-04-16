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    «Ак Барс» второй раз победил ЦСКА в финале Кубка Гагарина

    КХЛ Ак Барс ЦСКА
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    «Ак Барс» — ЦСКА
    На фото:«Ак Барс» — ЦСКА
    Казанский «Ак Барс» на своем льду обыграл московский ЦСКА (2:1) во втором матче финальной серии Кубка Гагарина.

    В составе победителей по шайбе забросили Джастин Азеведо и Роб Клинкхаммер.

    У армейцев отличился защитник Богдан Киселевич.

    Казанцы повели в счете 2-0, третий и четвертый матч пройдут в Москве 18 и 20 апреля.

    Кубок Гагарина. Финал
    «Ак Барс» (Казань) – ЦСКА (Москва) – 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
    Голы: Азеведо — 8 (бол., Зарипов), 10:08 — 1:0. Киселевич — 1 (бол., Скотт, Попов), 19:16 — 1:1. Клинкхаммер — 2 (Охтамаа, Глухов), 36:09 — 2:1.Вратари: Гарипов — Сорокин (59:21).Броски: 23 (10+8+5) — 26 (8+11+7).Штраф: 8 — 12.
    Сравняет ли ЦСКА счет в серии с «Ак Барсом»?«Ак Барс» — ЦСКА. Прогноз и ставки на матч финала плей-офф КХЛ 16 апреля
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