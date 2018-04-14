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    «Ак Барс» начал с победы финальную серию Кубка Гагарина с ЦСКА

    КХЛ Ак Барс ЦСКА
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Казанский «Ак Барс» одержал домашнюю победу над московским ЦСКА (2:1) в стартовом матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина.

    Успех подопечным Зинэтулы Билялетдинова принёс дубль Станислава Галиева, который в первом периоде открыл счёт в матче, а в третьем игровом отрезке оформил победную шайбу.

    У ЦСКА точным броском отметился Валерий Ничушкин.

    «Ак Барс» повел со счетом 1-0. Следующий матч серии состоится в понедельник, 16-го апреля, в Казани.

    Кубок Гагарина. Финал.
    «Ак Барс» (Казань) — ЦСКА (Москва) — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
    Голы: Галиев — 8 (Лямкин, Ткачев), 8:49 — 1:0. Ничушкин — 3 (Попов, Петров), 33:59 — 1:1. Галиев — 9 (Ткачев, Зарипов), 48:15 — 2:1.Вратари: Гарипов — Юханссон (59:49).Броски: 20 (10+3+7) — 23 (8+7+8).Штраф: 0 — 8.
    «Ак Барс» и ЦСКА сыграют от обороны в первом матче финала Кубка Гагарина «Ак Барс» — ЦСКА. Прогноз и ставки на матч финала плей-офф КХЛ 14 апреля
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