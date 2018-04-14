«Ак Барс» начал с победы финальную серию Кубка Гагарина с ЦСКА

Успех подопечным Зинэтулы Билялетдинова принёс дубль Станислава Галиева, который в первом периоде открыл счёт в матче, а в третьем игровом отрезке оформил победную шайбу.
У ЦСКА точным броском отметился Валерий Ничушкин.
«Ак Барс» повел со счетом 1-0. Следующий матч серии состоится в понедельник, 16-го апреля, в Казани.
Кубок Гагарина. Финал.
«Ак Барс» (Казань) — ЦСКА (Москва) — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
Голы: Галиев — 8 (Лямкин, Ткачев), 8:49 — 1:0. Ничушкин — 3 (Попов, Петров), 33:59 — 1:1. Галиев — 9 (Ткачев, Зарипов), 48:15 — 2:1.Вратари: Гарипов — Юханссон (59:49).Броски: 20 (10+3+7) — 23 (8+7+8).Штраф: 0 — 8.