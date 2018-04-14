«Ак Барс» начал с победы финальную серию Кубка Гагарина с ЦСКА

Казанскийодержал домашнюю победу над московским(2:1) в стартовом матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина.

Успех подопечным Зинэтулы Билялетдинова принёс дубль Станислава Галиева, который в первом периоде открыл счёт в матче, а в третьем игровом отрезке оформил победную шайбу.

У ЦСКА точным броском отметился Валерий Ничушкин.

«Ак Барс» повел со счетом 1-0. Следующий матч серии состоится в понедельник, 16-го апреля, в Казани.