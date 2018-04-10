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    Агент: «Магнитка» — это перевернутая страница для Самсонова

    Вашингтон Кэпиталз НХЛ Металлург Мг КХЛ
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    Илья Самсонов
    На фото:Илья Самсонов
    Агент Игорь Ларионов, представляющий интересы вратаря «Магнитки» Ильи Самсонова, сообщил, что его клиент в ближайшее время подпишет контракт новичка с «Вашингтоном».

    Самсонов был выбран «Кэпиталз» на драфте 2015 года под общим 22-м номером.

    Всего в КХЛ 21-летний голкипер сыграл 87 матчей за «Металлург», одержав 37 побед. В среднем Самсонов отражал 92,7% бросков при коэффициенте надежности 2,19.

    «Самсонов уже готов вылететь в Вашингтон для подписания контракта. У него будет контракт новичка. "Металлург" — это перевернутая страница», — сказал Ларионов в интервью «Чемпионату».

    «Про будущее Наиля Якупова пока невозможно говорить, лезть в головы людям. Нужно посмотреть, как пройдет сезон. Ситуация может поменяться в любую секунду. Сейчас он игрок "Колорадо", до 1 июля контракт у Наиля именно с этим клубом. Все мысли хоккеиста только об игре в плей-офф», — добавил агент.

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