Агент: «Магнитка» — это перевернутая страница для Самсонова

Агент, представляющий интересы вратаря «Магнитки», сообщил, что его клиент в ближайшее время подпишет контракт новичка с «Вашингтоном».

Самсонов был выбран «Кэпиталз» на драфте 2015 года под общим 22-м номером.

Всего в КХЛ 21-летний голкипер сыграл 87 матчей за «Металлург», одержав 37 побед. В среднем Самсонов отражал 92,7% бросков при коэффициенте надежности 2,19.

«Самсонов уже готов вылететь в Вашингтон для подписания контракта. У него будет контракт новичка. "Металлург" — это перевернутая страница», — сказал Ларионов в интервью «Чемпионату».

«Про будущее Наиля Якупова пока невозможно говорить, лезть в головы людям. Нужно посмотреть, как пройдет сезон. Ситуация может поменяться в любую секунду. Сейчас он игрок "Колорадо", до 1 июля контракт у Наиля именно с этим клубом. Все мысли хоккеиста только об игре в плей-офф», — добавил агент.