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    Кожевников: КХЛ не потеряет из-за отъезда Ковальчука

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    Илья Ковальчук
    На фото:Илья Ковальчук
    Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников не удивлен тем, что нападающий СКА и сборной России Илья Ковальчук покидает КХЛ и возвращается в НХЛ.

    Ковальчук достиг предварительной договоренности о переходе в «Рейнджерс»

    «Илья говорил, что собирается в НХЛ, поэтому удивлением это не стало. Деньги заплаченные СКА? Сколько можно про это говорить?

    Естественно, за него вывалили много денег, но он принес пользу клубу – при нем было выиграно два Кубка Гагарина, а сборная стала олимпийскими чемпионами. Так что Илюха достоин тех денег, что за него заплатили.

    Опять же нужно смотреть, для чего это было сделано. Я думаю, что на тот момент было правильно привезти Ковальчука в Россию.

    И для развития лиги это было хорошо, а для массового хоккея, наверное, не очень. Поэтому можно по-разному посмотреть на эту ситуацию.

    Думаю, СКА будет идти к тому, чтобы уложиться в "потолок" зарплат. Есть же план по "жесткому потолку", значит, к этому времени они должны стабилизировать ситуацию.

    Не думаю, что КХЛ много потеряет из-за отъезда Ковальчука в НХЛ. Будет выше интерес к своим командам. В СКА есть Гусев и другие игроки, на кого будет ходить болельщик.

    Тут можно говорить, что клуб потеряет лидера, который многое делал в раздевалке. А в лиге есть Капризов, будут появляться такие ребята, как в Челябинске Виталий Кравцов. На них и будут ходить, они будут вызывать интерес.

    Продолжит ли карьеру Дацюк? Не знаю. А вдруг он опять поедет в НХЛ (смеется)? Тут только Паша может принять решение. Может быть, ему стоит отдохнуть полсезона или сезон? Но не сомневаюсь, что он еще может играть», — приводит слова Кожевникова «Спорт-Экспресс».

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