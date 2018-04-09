Кожевников: КХЛ не потеряет из-за отъезда Ковальчука

Двукратный олимпийский чемпионне удивлен тем, что нападающий СКА и сборной Россиипокидает КХЛ и возвращается в НХЛ.

Ковальчук достиг предварительной договоренности о переходе в «Рейнджерс»

«Илья говорил, что собирается в НХЛ, поэтому удивлением это не стало. Деньги заплаченные СКА? Сколько можно про это говорить?

Естественно, за него вывалили много денег, но он принес пользу клубу – при нем было выиграно два Кубка Гагарина, а сборная стала олимпийскими чемпионами. Так что Илюха достоин тех денег, что за него заплатили.

Опять же нужно смотреть, для чего это было сделано. Я думаю, что на тот момент было правильно привезти Ковальчука в Россию.

И для развития лиги это было хорошо, а для массового хоккея, наверное, не очень. Поэтому можно по-разному посмотреть на эту ситуацию.

Думаю, СКА будет идти к тому, чтобы уложиться в "потолок" зарплат. Есть же план по "жесткому потолку", значит, к этому времени они должны стабилизировать ситуацию.

Не думаю, что КХЛ много потеряет из-за отъезда Ковальчука в НХЛ. Будет выше интерес к своим командам. В СКА есть Гусев и другие игроки, на кого будет ходить болельщик.

Тут можно говорить, что клуб потеряет лидера, который многое делал в раздевалке. А в лиге есть Капризов, будут появляться такие ребята, как в Челябинске Виталий Кравцов. На них и будут ходить, они будут вызывать интерес.

Продолжит ли карьеру Дацюк? Не знаю. А вдруг он опять поедет в НХЛ (смеется)? Тут только Паша может принять решение. Может быть, ему стоит отдохнуть полсезона или сезон? Но не сомневаюсь, что он еще может играть», — приводит слова Кожевникова «Спорт-Экспресс».