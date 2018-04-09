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    КХЛ назвала лучших игроков третьего раунда плей-офф

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    Ларс Юханссон
    На фото:Ларс Юханссон
    Комиссия по определению лучших хоккеистов КХЛ назвала лауреатов третьего раунда плей-офф в четырех номинациях, информирует официальный сайт лиги.

    Лучшим голкипером признан страж ворот ЦСКА Ларс Юханссон, одержавший победы в двух из трех матчей серии со СКА, в которых принимал участие.

    Шведский голкипер «армейцев» провел на льду 161 минуту 42 секунды и отразил 100% бросков по своим воротам. В пятом матче западного финала Юханссон оформил «сухарь», в шестом вышел на замену и не пропустил. Его «сухая» серия длится 198 минут 32 секунды.

    Лучшим защитником назван Василий Токранов из «Ак Барса», в трех матчах против «Трактора» одержавший вместе с командой три победы, набравший в них 3 (1+2) очка и завершивший серию с показателем полезности «+2» (лучшие результаты раунда среди игроков его амплуа). На счету казанского защитника один из победных голов его команды.

    Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко стал лучшим в своем амплуа. В шести матчах серии против СКА он набрал 6 (4+2) очков при показателе полезности «+4» (лучший результат раунда среди нападающих). На счету «армейского» форварда 13 бросков по воротам и победный дубль в шестой игре серии, в среднем он проводил на льду по 19 минут 44 секунды в каждом матче.

    Лучшим новичком признан нападающий «Трактора» Виталий Кравцов, сыгравший во всех четырех матчах финала Восточной конференции. В среднем Кравцов проводил на льду 13 минут 26 секунд и нанес три броска по воротам, а также выполнил три силовых приёма и заработал для своей команды три большинства.

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