Епанчинцев останется у руля «Спартака»

Руководство московскогоприняло решение продлить контракт с главным тренером, о чем сообщила пресс-служба клуба

Детали нового соглашения со специалистом не уточняются. При этом контракты с ассистентами главного тренера Виктором Костюченком и Андреем Потайчуком продлены не будут.

Тренер вратарей Стефан Перссон и тренер по физической подготовке Хассан Саид продолжат работу в тренерском штабе «Спартака» в следующем сезоне.

В минувшем сезоне «Спартак» вышел в плей-офф КХЛ впервые с 2011 года и в серии первого раунда проиграл ЦСКА (0-4).

Епанчинцев тренирует московскую команду с апреля прошлого года. В прошлом 42-летний специалист также работал с молодежной командой «Спартака», «Атлантами» и в казахстанской «Сарыарке».