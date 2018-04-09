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    Епанчинцев останется у руля «Спартака»

    КХЛ Спартак
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    Вадим Епанчинцев
    На фото:Вадим Епанчинцев
    Руководство московского «Спартака» приняло решение продлить контракт с главным тренером Вадимом Епанчинцевым, о чем сообщила пресс-служба клуба.

    Детали нового соглашения со специалистом не уточняются. При этом контракты с ассистентами главного тренера Виктором Костюченком и Андреем Потайчуком продлены не будут.

    Тренер вратарей Стефан Перссон и тренер по физической подготовке Хассан Саид продолжат работу в тренерском штабе «Спартака» в следующем сезоне.

    В минувшем сезоне «Спартак» вышел в плей-офф КХЛ впервые с 2011 года и в серии первого раунда проиграл ЦСКА (0-4).

    Епанчинцев тренирует московскую команду с апреля прошлого года. В прошлом 42-летний специалист также работал с молодежной командой «Спартака», «Атлантами» и в казахстанской «Сарыарке».

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