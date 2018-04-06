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    Знарок: Все нормально, готовимся к следующей игре

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    Олег Знарок
    На фото:Олег Знарок
    Главный тренер СКА Олег Знарок прокомментировал домашнее поражение от ЦСКА в пятом матче финала Кубка Гагарина в Западной конференции.

    «Тяжелый матч, неплохо двигались, хорошая игра была, обилие голевых моментов. Но, к сожалению, что-то от нас отвернулось. А так, все нормально, готовимся к следующей игре. Никто ж не думал… Хорошая команда, плей-офф будет долгим», — цитирует Знарка «Чемпионат».

    «Если вы не колдовали, то все в порядке с воротами ЦСКА» — также отметил наставник СКА.

    «Начинает ли сейчас сказываться Олимпиада на игроков? А вы думаете, так просто пройти через такое?», — отметил Знарок.

    Напомним, СКА уступил ЦСКА со счетом 0:1. Москвичи теперь лидируют в серии со счетом 3:2.

    СКА может повести в серии после пятого матча с ЦСКАСКА – ЦСКА. Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 6 апреля
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