Знарок: Все нормально, готовимся к следующей игре

Главный тренерпрокомментировал домашнее поражение отв пятом матче финала Кубка Гагарина в Западной конференции.

«Тяжелый матч, неплохо двигались, хорошая игра была, обилие голевых моментов. Но, к сожалению, что-то от нас отвернулось. А так, все нормально, готовимся к следующей игре. Никто ж не думал… Хорошая команда, плей-офф будет долгим», — цитирует Знарка «Чемпионат».

«Если вы не колдовали, то все в порядке с воротами ЦСКА» — также отметил наставник СКА.

«Начинает ли сейчас сказываться Олимпиада на игроков? А вы думаете, так просто пройти через такое?», — отметил Знарок.

Напомним, СКА уступил ЦСКА со счетом 0:1. Москвичи теперь лидируют в серии со счетом 3:2.