ЦСКА минимально обыграл СКА и повел в серии

Москвичи одержали минимальную победу со счетом 1:0.
Победу гостям на 54-й минуте матча принес точный бросок Кирилла Капризова.
Стоит отметить, что в воротах ЦСКА впервые в этом плей-офф с первых минут появился Ларс Юханссон, который сумел сыграть на «ноль», отразив все 29 бросков соперника.
Таким образом, москвичи вышли вперед в серии — 3:2.
Следующий матч серии состоится 8 апреля в Москве.
КХЛ. Кубок Гагарина. Западная конференция. Финал. Пятый матч
СКА (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва) – 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Гол: Капризов (Нестеров), 53:54 — 0:1.Вратари: Коскинен (Шестеркин, 53:54, Коскинен, 54:53, 58:29) — Юханссон.Штраф: 8 — 10.Броски: 29 (9+15+5) — 20 (2+8+10).