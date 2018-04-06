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    ЦСКА минимально обыграл СКА и повел в серии

    КХЛ ЦСКА СКА
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    СКА — ЦСКА
    На фото:СКА — ЦСКА
    В Санкт-Петербурге состоялся пятый матч финальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции между СКА и ЦСКА.

    Москвичи одержали минимальную победу со счетом 1:0.

    Победу гостям на 54-й минуте матча принес точный бросок Кирилла Капризова.

    Стоит отметить, что в воротах ЦСКА впервые в этом плей-офф с первых минут появился Ларс Юханссон, который сумел сыграть на «ноль», отразив все 29 бросков соперника.

    Таким образом, москвичи вышли вперед в серии — 3:2.

    Следующий матч серии состоится 8 апреля в Москве.

    КХЛ. Кубок Гагарина. Западная конференция. Финал. Пятый матч
    СКА (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва) – 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
    Гол: Капризов (Нестеров), 53:54 — 0:1.Вратари: Коскинен (Шестеркин, 53:54, Коскинен, 54:53, 58:29) — Юханссон.Штраф: 8 — 10.Броски: 29 (9+15+5) — 20 (2+8+10).
    СКА может повести в серии после пятого матча с ЦСКАСКА – ЦСКА. Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 6 апреля
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