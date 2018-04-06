ЦСКА минимально обыграл СКА и повел в серии

В Санкт-Петербурге состоялся пятый матч финальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции между

Москвичи одержали минимальную победу со счетом 1:0.

Победу гостям на 54-й минуте матча принес точный бросок Кирилла Капризова.

Стоит отметить, что в воротах ЦСКА впервые в этом плей-офф с первых минут появился Ларс Юханссон, который сумел сыграть на «ноль», отразив все 29 бросков соперника.

Таким образом, москвичи вышли вперед в серии — 3:2.

Следующий матч серии состоится 8 апреля в Москве.