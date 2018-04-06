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    Президент «Трактора» призвал сделать правильные выводы

    Трактор Ак Барс КХЛ
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    Борис Дубровский
    На фото:Борис Дубровский
    Президент челябинского «Трактора» Борис Дубровский заявил, что клубу нужно сделать правильные выводы после нынешнего сезона КХЛ.

    «Трактор» в четверг уступил «Ак Барсу» (1:3) в четвертом матче финала Восточной конференции. Казанцы победили 4-0 в серии и вышли в финал плей-офф КХЛ.

    «Благодарю команду за сезон, за достигнутую цель – выход в финал Восточной конференции КХЛ. Ребята – огромные молодцы, не выглядели мальчиками для битья даже в тех играх, в которых уступили сопернику. Все, что происходило с "Трактором" в Кубке Гагарина – пища для размышлений менеджмента и игроков клуба. Уже сейчас необходимо сделать правильные выводы, поработать над ошибками, задуматься над тем, каким "Трактор" будет в сезоне-2018/19», — цитирует Дубровского клубная пресс-служба.

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