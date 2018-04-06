Президент «Трактора» призвал сделать правильные выводы

Президент челябинского «Трактора»заявил, что клубу нужно сделать правильные выводы после нынешнего сезона КХЛ.

«Трактор» в четверг уступил «Ак Барсу» (1:3) в четвертом матче финала Восточной конференции. Казанцы победили 4-0 в серии и вышли в финал плей-офф КХЛ.

«Благодарю команду за сезон, за достигнутую цель – выход в финал Восточной конференции КХЛ. Ребята – огромные молодцы, не выглядели мальчиками для битья даже в тех играх, в которых уступили сопернику. Все, что происходило с "Трактором" в Кубке Гагарина – пища для размышлений менеджмента и игроков клуба. Уже сейчас необходимо сделать правильные выводы, поработать над ошибками, задуматься над тем, каким "Трактор" будет в сезоне-2018/19», — цитирует Дубровского клубная пресс-служба.