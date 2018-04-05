«Ак Барс» — первый финалист Кубка Гагарина

В составе победителей отличился Михаил Глухов, дубль на счету Антона Ландера.
У «Трактора» забил Рихард Гюнге.
Команда Зинэтулы Билялетдинова победила в серии со счётом 4-0 и в четвертый раз вышла в финал Кубка Гагарина, где встретится с победителем пары СКА — ЦСКА (счет в серии 2-2).
Кубок Гагарина. Восточная конференция. Финал
«Трактор» (Челябинск) – «Ак Барс» (Казань) – 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
Голы: Глухов — 1 (Глинкин, Свитов), 14:08 — 0:1. Гюнге — 8 (Черников, Шипин), 24:50 — 1:1. Ландер — 4 (Азеведо), 32:01 — 1:2. Ландер — 5 (п.в., Азеведо, Лукоянов), 59:59 — 1:3.Вратари: Францоуз (58:28) — Гарипов.Броски: 18 (4+8+6) — 36 (13+10+13).Штраф: 4 — 6.