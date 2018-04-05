«Ак Барс» — первый финалист Кубка Гагарина

Казанскийодержал гостевую победу над челябинским(3:1) в четвертом матче финальной серии Восточной конференции.

В составе победителей отличился Михаил Глухов, дубль на счету Антона Ландера.

У «Трактора» забил Рихард Гюнге.

Команда Зинэтулы Билялетдинова победила в серии со счётом 4-0 и в четвертый раз вышла в финал Кубка Гагарина, где встретится с победителем пары СКА — ЦСКА (счет в серии 2-2).