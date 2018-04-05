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    «Ак Барс» — первый финалист Кубка Гагарина

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    «Ак Барс» — «Трактор»
    На фото:«Ак Барс» — «Трактор»
    Казанский «Ак Барс» одержал гостевую победу над челябинским «Трактором» (3:1) в четвертом матче финальной серии Восточной конференции.

    В составе победителей отличился Михаил Глухов, дубль на счету Антона Ландера.

    У «Трактора» забил Рихард Гюнге.

    Команда Зинэтулы Билялетдинова победила в серии со счётом 4-0 и в четвертый раз вышла в финал Кубка Гагарина, где встретится с победителем пары СКА — ЦСКА (счет в серии 2-2).

    Кубок Гагарина. Восточная конференция. Финал
    «Трактор» (Челябинск) – «Ак Барс» (Казань) – 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
    Голы: Глухов — 1 (Глинкин, Свитов), 14:08 — 0:1. Гюнге — 8 (Черников, Шипин), 24:50 — 1:1. Ландер — 4 (Азеведо), 32:01 — 1:2. Ландер — 5 (п.в., Азеведо, Лукоянов), 59:59 — 1:3.Вратари: Францоуз (58:28) — Гарипов.Броски: 18 (4+8+6) — 36 (13+10+13).Штраф: 4 — 6.
    Закончит ли «Ак Барс» серию с «Трактором» в четвертом матче?«Трактор» — «Ак Барс». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 5 апреля
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