«Автомобилист» получил нового тренера

Главный тренер хабаровского «Амура»согласовал условия контракта с екатеринбургским «Автомобилистом» и в мае официально возглавит уральскую команду, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на собственные источники.

Официально о соглашении будет объявлено в начале мая, когда у тренера закончатся обязательства перед «Амуром». На данный момент Мартемьянов находится в расположении хабаровской команды.

«Амур» под руководством Мартемьянова впервые с 2012 года вышел в плей-офф КХЛ, но уступил в первом раунде плей-офф казанскому «Ак Барсу» (1-4).

55-летний Мартемьянов является уроженцем Свердловска и воспитанником «Автомобилиста», за который играл в 80-х годах. С ноября 2011 года по май 2012-го исполнял обязанности главного тренера «Автомобилиста», однако занял с командой последнее место в Восточной конференции.