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    «Автомобилист» получил нового тренера

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    Андрей Мартемьянов
    На фото:Андрей Мартемьянов
    Главный тренер хабаровского «Амура» Андрей Мартемьянов согласовал условия контракта с екатеринбургским «Автомобилистом» и в мае официально возглавит уральскую команду, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на собственные источники.

    Официально о соглашении будет объявлено в начале мая, когда у тренера закончатся обязательства перед «Амуром». На данный момент Мартемьянов находится в расположении хабаровской команды.

    «Амур» под руководством Мартемьянова впервые с 2012 года вышел в плей-офф КХЛ, но уступил в первом раунде плей-офф казанскому «Ак Барсу» (1-4).

    55-летний Мартемьянов является уроженцем Свердловска и воспитанником «Автомобилиста», за который играл в 80-х годах. С ноября 2011 года по май 2012-го исполнял обязанности главного тренера «Автомобилиста», однако занял с командой последнее место в Восточной конференции.

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