Гатиятулин: Если бы не травмы, был бы другой счет в серии

Главный тренер «Трактора»прокомментировал поражение в четвертом матче финала Восточной конференции от(1:3).

«Ак Барс» выиграл серию 4-0 и вышел в финал Кубка Гагарина.

«Хотели порадовать болельщиков, но, как в начале сезона, травмы помешали, не смогли сыграть плей-офф в оптимальном составе.

Может быть, другой был бы счет, если бы не травмы, но сейчас победил сильнейший. Отдельные слова благодарности Францоузу, он очень уверенно отыграл последние два сезона, когда не шла игра – подчищал все огрехи.

У Павла есть желание попробовать себя в НХЛ, желаю ему пробиться и закрепиться там, у него все для этого есть», – цитирует «Р-Спорт» Гатиятулина.