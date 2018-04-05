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    Францоуз: Горд, что «Трактор» завершил сезон в числе лучших команд КХЛ

    Трактор Ак Барс КХЛ
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    Павел Францоуз
    На фото:Павел Францоуз
    Голкипер «Трактора» Павел Францоуз после поражения от «Ак Барса» (0-4 в серии) в финале Восточной конференции подвел итоги сезона

    Ранее стало известно, что чешский вратарь покинет команду и попробует свои силы в Северной Америке.

    «Сейчас грустно из-за поражения в этой серии, но вскоре эмоции улягутся, и мы поймем, что это был очень успешный сезон.

    В КХЛ не так просто удивить кого-то результатом, но нам это удалось. Горд, что мы завершили сезон в числе четырех лучших команд лиги, в компании со СКА, ЦСКА и "Ак Барсом".

    В прошлых сериях нам удавалось найти ключ к победе, несмотря ни на что, но с "Ак Барсом" не получилось. Нам очень не хватало травмированных игроков», – цитирует «Р-Спорт» Францоуза.

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